CIEE leva 2.400 oportunidades de estágio e aprendizagem ao Terminal Gentileza

Para iniciar 2026 com novas oportunidades e perspectivas profissionais, o CIEE, em parceria com o VLT Carioca, promove, nesta segunda-feira (26), a primeira edição do ano do “CIEE em Movimento”, mutirão gratuito de estágio e aprendizagem. A ação será realizada no Terminal Gentileza e vai oferecer 2.425 vagas, sendo 1.647 de estágio e 778 de aprendizagem, distribuídas por diversas regiões do Rio de Janeiro.

Além de aproximar os jovens do mercado de trabalho, a iniciativa leva orientação profissional ao público, facilitando o primeiro acesso a oportunidades formais e incentivando o desenvolvimento de carreira desde cedo.

Para participar, basta comparecer ao local entre 7h e 15h, munido de documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência (em nome próprio ou dos responsáveis). Quem desejar agilizar o atendimento pode realizar o cadastro antecipadamente pelo site do CIEE (www.ciee.org.br) ou pelo aplicativo CIEE Rio, com confirmação presencial no dia do evento.

As áreas com maior concentração de vagas de estágio incluem Administração, Direito, Contabilidade, Marketing, Informática, Comunicação, Construção Civil, Técnico em Elétrica e Eletrônica, Gastronomia, Arquitetura e Urbanismo.

Já para o programa Jovem Aprendiz, as oportunidades contemplam principalmente os setores de Administração, Comércio e Varejo, Alimentação, Logística, Produção, Indústria da Carne, Turismo e Hotelaria, Asseio e Conservação, Cumim, Operador de Caixa e Vendas.

Serviço

Mutirão gratuito com vagas de estágio e aprendizado

Local: Terminal Gentileza (mezanino-2° andar)

Dia: 26/01

Hora: 7h às 15h