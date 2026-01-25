Maricá alerta população sobre golpes envolvendo recadastramento do Renda Básica de Cidadania

A administração municipal esclarece que não está realizando novos cadastros nem reconhecimento facial para o recebimento do RBC - Foto: Divulgação/Thamyris Mello

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária, alerta a população sobre tentativas de golpe envolvendo o suposto recadastramento do benefício Renda Básica de Cidadania (RBC). Pessoas não identificadas e sem qualquer vínculo com a secretaria estão realizando visitas às residências de beneficiários, se passando por agentes públicos e informando, de forma indevida, que estariam promovendo novos cadastros para o programa.

A administração municipal esclarece que não está realizando novos cadastros nem reconhecimento facial para o recebimento do RBC. Além disso, os beneficiários já contemplados podem identificar os agentes oficiais por meio de uniformes, crachás e QR Code presentes na identificação funcional e nas fichas de recadastramento.

“É fundamental que a população fique atenta e utilize apenas os canais oficiais da Prefeitura para confirmar as informações”, ressaltou o secretário de Economia Solidária, Matheus Gaúcho.

Ao escanear o QR Code ou acessar o portal oficial da Prefeitura de Maricá, é possível verificar o nome e a função do agente responsável pela visita, garantindo maior segurança à população.