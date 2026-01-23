Parceria entre Águas do Rio e Firjan qualifica novos profissionais em São Gonçalo

Curso de bombeiro hidráulico amplia oportunidades de geração de renda e fortalece o mercado de trabalho local - Foto: Divulgação

Orgulho e novas perspectivas marcaram a formatura de cerca de 20 alunos do curso de bombeiro hidráulico, realizada na sede do SESI, em São Gonçalo. A capacitação profissional, fruto da parceria entre a Águas do Rio e o SENAI/Firjan, representa uma importante porta de entrada para o mercado de trabalho e uma nova fonte de geração de renda para os participantes.

Com duração de quatro meses, o curso qualificou os alunos para o exercício da profissão, ampliando as oportunidades de atuação e oferecendo uma alternativa concreta para quem busca inserção ou recolocação no mercado, além da possibilidade de renda extra.

Entre os formandos está Márcia Silveira, que decidiu trilhar um novo caminho profissional inspirada pelos ensinamentos do pai.

“Quando entrei no curso, lembrei muito do meu pai, que acreditava que a gente precisava saber fazer de tudo. Ele trabalhava com hidráulica, elétrica e pintura. Fazer esse curso foi uma oportunidade incrível. Iniciativas como essa ajudam muitas pessoas que ainda não têm uma profissão definida”, destacou.

Quem também celebrou a experiência foi Gabriel Soares, que teve seu primeiro contato com o segmento durante a formação.

“Antes, eu fazia apenas pequenos reparos em casa. O curso me ensinou a utilizar corretamente os materiais e a entender o funcionamento dos sistemas hidráulicos. Foi uma jornada muito positiva. Agradeço à empresa por todo o suporte e pela estrutura oferecida para o nosso aprendizado”, afirmou.

Antes da formatura, os alunos participaram do Programa de Portas Abertas e conheceram a Base Operacional da Águas do Rio em São Gonçalo. Na oportunidade, assistiram a uma apresentação sobre os serviços prestados pela concessionária da Aegea, conversaram com profissionais de diversos setores e, por fim, visitaram a Estação de Tratamento, onde viram de perto como se dá a chegada do esgoto à unidade e seu processamento até o descarte.

Para Tâmara Motta, gerente de Responsabilidade Social da Águas do Rio, a parceria com a Firjan reforça o compromisso da concessionária com o desenvolvimento social e econômico dos territórios onde atua.

“Investir em capacitação profissional é investir em pessoas. Essa iniciativa gera novas oportunidades, amplia a renda das famílias e fortalece a economia local. Mais do que formar profissionais, estamos promovendo dignidade, autonomia e transformação de vidas, em linha com o propósito da Águas do Rio”.