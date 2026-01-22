Moradores do Gradim relatam aumento excessivo na conta de água e corte no abastecimento

Em outubro, conta de água do morador foi de mais de R$ 830 - Foto: Layla Mussi

Em outubro, conta de água do morador foi de mais de R$ 830 - Foto: Layla Mussi

Moradores da Rua Silvio Vale, no Gradim, em São Gonçalo, seguem sofrendo transtornos decorrentes do aumento no valor da conta de água. Segundo relatos, o preço da conta quadriplicou dois meses após a troca do hidrômetro, realizada em dezembro de 2024.

O motorista Neris Gomes Charret da Silva, morador mais afetado com o aumento da conta de água, relatou em entrevista a O SÃO GONÇALO, que a cobrança da empresa vinha especificando apenas o valor da água, e um possível adicional de extras e taxas, algo que não mudava o preço total da fatura.

Mas, sem aviso prévio, ainda segundo o morador, a conta vem com a cobrança do valor de esgoto, que se iguala ao valor da água, fazendo com que a fatura tenha o seu preço dobrado.

"Além da fatura vir com o preço dobrado, o valor ainda está errado. Não consumimos essa quantidade de água. Temos uma casa grande, que pode dar a impressão de que moram muitas pessoas, mas somos apenas quatro, com terraço em desuso", afirmou Neris.

O morador relatou ainda que a fatura referente ao mês de outubro de 2025 foi a mais cara já recebida, no valor total de R$ 830,92, e que desde então, as faturas estão em aberto, sem pagamento, diante da falta de justificativa para o aumento repentino.

"Gostaríamos de resolver essa situação, mas de forma justa. Cortaram a nossa água na última quinta-feira porque não estamos pagando, mas isso está acontecendo justamente porque essa água cobrada não foi usada por nós, então é um valor incorreto, uma cobrança excessiva", afirmou

Outros vizinhos de Neris também afirmam terem sentido o aumento após a troca do hidrômetro. Todos tiveram sua conta de água dobrada pelo acréscimo da taxa de esgoto, que anteriormente não era cobrada aos moradores.

No município de São Gonçalo, que até pouco tempo tinha a sua distribuição de água realizada pela Cedae, não existia essa cobrança de esgoto.

A Águas do Rio informa que realizou uma vistoria no imóvel na manhã desta quinta-feira (22), e constatou que o histórico de utilização condiz com o volume de água registrado no hidrômetro, não havendo, então, irregularidade na cobrança.

Vale ressaltar que o cliente foi orientado a solicitar a avaliação de um profissional nas instalações internas, que possam elevar o consumo, como vazamentos ocultos. A concessionária reforça que permanece à disposição dos clientes por meio do 0800 195 0 195, que funciona para ligações ou mensagens via WhatsApp.