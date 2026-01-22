Moradores denunciam "depósito de lixo" irregular em propriedade no Engenho do Roçado, em SG; Vídeos

Segundo relatos, o proprietário do terreno autorizaque caminhões despejem na área todo o tipo de lixo - Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Segundo relatos, o proprietário do terreno autorizaque caminhões despejem na área todo o tipo de lixo - Foto: Divulgação/Arquivo Pessoal

Moradores do bairro Engenho do Roçado, em São Gonçalo, convivem, a mais de três anos, com uma constante nuvem de fumaça que se instaura na região diariamente, todas as vezes em que uma grande quantidade de lixo é despejado e posteriormente queimado em uma propriedade privada. Segundo relatos, o proprietário do terreno autoriza que caminhões despejem na área todo o tipo de lixo, que se acumula e causa transtornos aos moradores.

"É muito lixo, e depois ateiam fogo, ficando dias com muito fumaça. É impossível respirar, muitos moradores estão tendo problemas respiratórios. E são caminhões sem identificação, já chegamos até mesmo a ver lixo hospitalar", denunciou o morador, que não quis ser identificado.





De acordo com os moradores, a propriedade fica localizada na Rua Vereador Luis Paulo Guimarães, no Engenho do Roçado, em São Gonçalo.

"Na verdade, a propriedade é quase uma fazenda, muito grande. Já fizemos tudo que está ao nosso alcance, avisamos a polícia, mas eles vem e nada acontece. Ficamos com medo até mesmo de denunciar, porque já falamos diversas vezes com o proprietário e ele nos ameaça. O único meio que confiamos é a imprensa, precisamos de ajuda", completou o morador.





Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo informou que, até a presente data, não houve registro de denúncias formais relacionadas ao endereço citado, no bairro Engenho do Roçado, nos canais oficiais do órgão.

"Diante do relato encaminhado, a Secretaria informa que a denúncia será direcionada ao setor de Fiscalização Ambiental, que irá apurar os fatos, verificar a procedência das informações e adotar as medidas cabíveis, conforme a legislação ambiental vigente, caso sejam constatadas irregularidades, como descarte irregular de resíduos ou queima de lixo.

Por fim, a Secretaria destaca a importância de que as denúncias sejam realizadas por meio da plataforma Colabore+, disponível no link: https://colabore.pmsg.rj.gov.br/, com informações completas e precisas, incluindo a correta identificação do endereço, o que possibilita um monitoramento efetivo e uma resposta mais ágil por parte do poder público.

A Prefeitura de São Gonçalo reafirma seu compromisso com a proteção do meio ambiente, a saúde da população e a apuração responsável de todas as denúncias recebidas, atuando de forma técnica, transparente e dentro dos parâmetros legais", disse em nota.

Também procurada pela reportagem, a Polícia Militar disse em nota que, até o momento, não há registro de ocorrência nesse sentido por parte da Polícia Militar.



Segundo os moradores, as denúncias foram feitas de forma anônima através do 190, diante do medo das ameaças que vem recebendo por parte do proprietário da propriedade.