Ônibus capota e deixa 23 feridos em Itaperuna; Dois estão em estado grave

Um grave acidente envolvendo o capotamento de um ônibus deixou 23 pessoas feridas, duas delas em estado grave, em Itaperuna, na Região Noroeste Fluminense, na manhã desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o capotamento do coletivo ocorreu por volta das 7h40 no km 19 da BR-356. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

As vítimas foram transferidos da UPA para o Hospital São José do Avaí, em Itaperuna, onde, de acordo com a gravidade dos ferimentos, seriam submetidas à cirurgia

Em imagens que circulam nas redes sociais, o ônibus aparece tombado às margens de uma rodovia, com as rodas voltadas para cima. É possível ver que a pista estava molhada. Vídeos também divulgados nas redes mostram pessoas ao redor do coletivo, sentadas e prestando ajuda a algumas vítimas.

Leia também

Semana com chuvas intensas e variações de temperatura no estado do RJ; Confira a previsão

Niterói fica em 1º lugar no ranking estadual de limpeza urbana

