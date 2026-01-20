Semana com chuvas intensas e variações de temperatura no estado do RJ; Confira a previsão

As condições climáticas tendem a melhorar ao longo da semana - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

Cidades do estado do Rio de Janeiro enfrentarão uma semana de instabilidade climática entre os dias 19 e 25 de janeiro, com temperaturas variando entre 20°C e 32°C. O período será marcado por chuvas frequentes e índices de umidade oscilando entre 48% e 95%.

O início da semana será caracterizado pelo volume expressivo de precipitações. Mas, a partir de sexta-feira (23), observa-se uma tendência de melhoria nas condições climáticas, com redução no volume das chuvas e elevação gradual das temperaturas. O sábado (24) será o único dia sem previsão de chuva, mas a instabilidade retorna no domingo (25).

Confira a previsão:

SÃO GONÇALO

- Terça-feira (20): Máxima de 27°C e mínima de 23°C. Dia com muitas nuvens e chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas.

- Quarta-feira (21): Máxima de 25°C e mínima de 22°C. Nublado com chuva pela manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muitas nuvens.

- Quinta-feira (22): Máxima de 24°C e mínima de 22°C. Dia chuvoso durante toda a manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

- Sexta-feira (23): Máxima de 27°C e mínima de 22°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

- Sábado: (24): Máxima de 29°C e mínima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Domingo (25): Máxima de 29°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

NITERÓI

- Terça-feira (20): Máxima de 26°C e mínima de 23°C. Muitas nuvens à nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas.

- Quarta-feira (21): Máxima de 24°C e mínima de 22°C. Nublado com chuva de manhã. Sol e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muitas nuvens.

- Quinta-feira (22): Máxima de 23°C e mínima de 22°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sexta-feira (23): Máxima de 27°C e mínima de 22°C. Sol e pancadas de chuva pela manhã. Tarde com muitas nuvens e noite com tempo firme.

- Sábado: (24): Máxima de 28°C e mínima de 22°C. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove.

- Domingo (25): Máxima de 28°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

RIO DE JANEIRO

- Terça-feira (20): Máxima de 27°C e mínima de 20°C. Tempo chuvoso durante o dia e à noite.

- Quarta-feira (21): Máxima de 25°C e mínima de 20°C. Chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda fica nublado.

- Quinta-feira (22): Máxima de 26°C e mínima de 19°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

- Sexta-feira (23): Máxima de 26°C e mínima de 20°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme.

- Sábado: (24): Máxima de 28°C e mínima de 20°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Domingo (25): Máxima de 29°C e mínima de 21°C. Sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.