Anvisa proíbe venda de 'caneta emagrecedora' do Paraguai

De acordo com a Anvisa, empresas vinham utilizando perfis nas redes sociais para anunciar e vender as canetas. - Foto: Divulgação/ Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com a Anvisa, empresas vinham utilizando perfis nas redes sociais para anunciar e vender as canetas. - Foto: Divulgação/ Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada do mercado e proibiu a fabricação, importação, comercialização, distribuição, publicidade e uso da tirzepatida das marcas Synedica e TG, que ficaram conhecidas nas redes sociais como “canetas do Paraguai”. A decisão também inclui a proibição da retatrutida, os produtos eram vendidos ao público sem autorização do órgão regulador.

De acordo com a Anvisa, empresas vinham utilizando perfis nas redes sociais para anunciar e vender as canetas. No entanto, nenhuma das marcas possui registro no Brasil, o que impede legalmente a comercialização desses medicamentos no país.

Leia também

Anvisa manda recolher decorações de alimentos com plástico e glitter; Saiba quais

Petrobras assina contrato bilionário para fabricar navios no RS





A decisão foi publicada nesta quarta-feira (21) no Diário Oficial da União e estabelece a apreensão imediata dos produtos, além da proibição de qualquer atividade relacionada a eles. A determinação vale para todas as pessoas físicas ou jurídicas envolvidas na venda ou divulgação.

Retatrutida

A resolução também cita a retatrutida, uma substância classificada como um novo tipo de GLP, semelhante à de outras canetas já conhecidas, mas que gera expectativa de resultados mais expressivos na perda de peso.

No entanto, o medicamento ainda está em fase de estudos e não foi liberado para uso ou distribuição comercial. Por isso, produtos vendidos com a alegação de conter essa substância não possuem comprovação de segurança, eficácia ou qualidade.