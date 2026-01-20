Niterói lança campanha 'Carnaval Sem Assédio'

A cerimônia na tarde desta segunda-feira (19/1), lotou o auditório do Caminho Niemeyer, onde acontecerão os Desfiles das agremiações niteroienses - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

A campanha 'Carnaval sem Assédio', foi assinada e lançada, pelo Prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhado pela primeira-dama, Fernanda Sixel Neves, Gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, além da Secretária das Mulheres, Thaiana Ivia e a Ministra das Mulheres, Márcia Lopes, entre outras autoridades. A cerimônia na tarde desta segunda-feira (19/1), lotou o auditório do Caminho Niemeyer, onde acontecerão os Desfiles das agremiações niteroienses, na Passarela do Samba, cujos desfiles serão nos dias 6, 7 e 8 de Fevereiro.

O equipamento turístico, na área central da cidade, é estruturado para receber os foliões e foliãs, elas especialmente, podendo brinca rem e curtirem o período carnavalesco com total segurança, inclusive contando com o "Espaço Lilás", na estrutura montada, especialmente para os Desfiles alí.

O município fluminense, atualmente também destaca-se pelas políticas públicas em prol da segurança de suas mulheres, sendo referência nesta iniciativa quanto ao combate à violência contra a mulher e, no período carnavalesco, as ações visando a segurança das foliãs também se intensificam.

Além da assinatura e lançamento da campanha Carnaval sem Assédio, a Ministra Márcia Lopes, divulgou, em primeira mão, a campanha do governo federal de combate a violência de gênero no carnaval, “Se liga ou eu ligo 180” e Fernanda Sixel Neves lançou o projeto Niterói por Elas. O evento contou com a presença também de André Bento, Presidente da Neltur – Niterói Empresa de Lazer e Turismo-, responsável pelo Carnaval Niterói 2026.

A ministra Márcia Lopes elogiou e destacou a campanha Carnaval sem Assédio e o projeto “Niterói Por Elas”.

“Parabéns por essa campanha! Vou levar o material e quero copiá-la, porque Niterói, sem dúvida, é um exemplo para o país. A cidade mostra que enfrentar a violência contra as mulheres não é discurso, é ação”, afirmou a Ministra.

Todas as metas específicas e traçadas para a promoção da igualdade de gênero foram demonstradas através de projeções e explicadas por Fernanda Sixel Neves.

“O Niterói por Elas surge a partir da certeza de que política pública se faz de forma transversal e com orçamento público. A cidade é uma referência, há muitos anos, em políticas públicas para as mulheres, mas, com o programa, todo o governo se mobiliza para construir metas específicas para a promoção da igualdade de gênero”, ressaltou a primeira-dama e Gestora.

A Secretária Thaiana Ivia, observou que Niterói escolheu respeitar as mulheres e trabalhar em conjunto com as forças de segurança e toda a sociedade civil.

“Niterói é uma cidade que escolheu o lado do cuidado e do respeito. Ações como o programa Niterói por Elas e a campanha “Carnaval sem Assédio” não são apenas planos de governo, mas um pacto com o futuro”, disse a Thaiana.

Segundo André Bento, Gestor da Neltur, à frente do planejamento e estruturação do Carnaval Niterói 2026, a assinatura e lançamento da campanha Carnaval sem Assédio representa não apenas uma iniciativa de conscientização e respeito, mas um compromisso firme da Prefeitura de Niterói com a construção de uma cidade mais segura, acolhedora e justa para mulheres, moradoras e visitantes.

"O Carnaval é um dos maiores eventos culturais do Brasil e tem papel estratégico na economia e na projeção da cidade como destino turístico. Aqui celebramos nossa cultura, fortalecemos a identidade local, geramos renda, emprego e oportunidades para nossa população. Dados do setor de Turismo indicam que as mulheres representam cerca de 64% dos viajantes no mundo e concentram grande parte das decisões de viagem. Esse protagonismo reforça a responsabilidade do poder público em garantir ambientes seguros, livres de assédio e violência. Promover um Carnaval consciente é também uma estratégia de desenvolvimento turístico, pois segurança, respeito e acolhimento são fatores decisivos na escolha dos destinos e na qualidade da experiência turística”, afirmou Bento.

“Nesse sentido, a Prefeitura de Niterói atua de forma integrada por meio da Secretaria da Mulher, através dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (CEAM) que oferecem acolhimento psicológico, social e orientação às mulheres em situação de violência, das forças de segurança, através da Patrulha Maria da Penha. Essa rede municipal de proteção garante informação, atendimento humanizado e resposta rápida. A divulgação de instrumentos como o Ligue 180 e o aplicativo Clique 180 amplia o acesso à denúncia, fortalecendo a prevenção e o cuidado” ressaltou o Gestor da Neltur.