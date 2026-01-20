Alagamento após forte chuva leva jacaré às ruas de Duque de Caxias

O animal foi avistado em meio ao alagamento e acabou sendo capturado por populares - Foto: Divulgação

Após as fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, alagando diversos pontos da região, um jacaré foi encontrado circulando pelas ruas de Duque de Caxias, na noite de segunda-feira (19). O caso aconteceu no bairro Jardim Leal e chamou a atenção de moradores.

O animal foi avistado em meio ao alagamento e acabou sendo capturado por populares com o auxílio de uma corda. Imagens do momento circularam nas redes sociais e geraram grande repercussão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado duas vezes para atender a ocorrência. No primeiro chamado, por volta das 22h30, o jacaré não foi localizado. Já no segundo acionamento, às 2h30 da madrugada, os militares conseguiram resgatar o animal e devolvê-lo ao Rio Sarapuí.

Os bombeiros alertam que, em situações semelhantes, a população não deve tentar se aproximar ou capturar animais silvestres. A orientação é manter a calma, isolar a área e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.





Autor: Divulgação

Estragos do temporal

Duque de Caxias foi o município com maior volume de chuva registrado. Duas pessoas ficaram desabrigadas, um carro foi arrastado pela correnteza no Centro da cidade e parte do muro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) desabou. Apesar dos danos, não houve registro de feridos. O município permanece em Estágio 5, Alerta Máximo, com vários bairros sob monitoramento devido ao risco de alagamentos severos.

Na capital fluminense, o temporal também causou transtornos. Houve registro de árvores caídas, bolsões d’água e a queda de um poste, que interditou parcialmente a Avenida Martin Luther King Jr.

A previsão do tempo segue preocupante, com possibilidade de novas chuvas a qualquer momento em todo o estado. As autoridades recomendam que a população evite áreas alagadas e redobre os cuidados durante o deslocamento.