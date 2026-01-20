Chuva forte provoca alagamentos e falta de energia em Niterói

Uma das chuvas mais intensas registradas nos últimos anos pela grande quantidade em um curto espaço de tempo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma das chuvas mais intensas registradas nos últimos anos pela grande quantidade em um curto espaço de tempo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento, provocou alagamentos em alguns trechos da cidade, deslizamentos e interrupção no fornecimento de energia elétrica, afetando moradores de diversas regiões.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, às 20h40 desta segunda-feira (19), a Defesa Civil emitiu um alerta informando que o município entrou em estágio de atenção devido à previsão de chuva moderada a forte, sendo uma das mais intensas registradas nos últimos anos pela grande quantidade em um curto espaço de tempo.

A falta de luz atingiu bairros como Ingá, Centro, Engenho do Mato, Icaraí e Fonseca. Nas redes sociais, a Prefeitura informou que, desde a madrugada, equipes da Seconser, da CLIN e da NitTrans estão agindo para minimizar os impactos das fortes chuvas que atingiram a cidade.

Os trabalhos de limpeza incluíram a remoção e o corte de galhos, limpeza urbana, desobstrução de vias e apoio à fluidez do trânsito. Apesar do volume expressivo de chuva, nenhuma ocorrência grave foi registrada.