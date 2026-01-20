Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3752 | Euro R$ 6,2992
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Chuva forte provoca alagamentos e falta de energia em Niterói

A Defesa Civil emitiu um alerta informando que o município entrou em estágio de atenção devido à previsão de chuva moderada a forte

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de janeiro de 2026 - 12:55
Uma das chuvas mais intensas registradas nos últimos anos pela grande quantidade em um curto espaço de tempo
Uma das chuvas mais intensas registradas nos últimos anos pela grande quantidade em um curto espaço de tempo -

A chuva, acompanhada de raios e rajadas de vento, provocou alagamentos em alguns trechos da cidade, deslizamentos e interrupção no fornecimento de energia elétrica, afetando moradores de diversas regiões.

De acordo com a Prefeitura de Niterói, às 20h40 desta segunda-feira (19), a Defesa Civil emitiu um alerta informando que o município entrou em estágio de atenção devido à previsão de chuva moderada a forte, sendo uma das mais intensas registradas nos últimos anos pela grande quantidade em um curto espaço de tempo.

Leia também 

Polêmica: Trump publica imagens geradas por IA com bandeira dos EUA fincada na Groenlândia

Semana com chuvas intensas e variações de temperatura no estado do RJ; Confira a previsão

A falta de luz atingiu bairros como Ingá, Centro, Engenho do Mato, Icaraí e Fonseca. Nas redes sociais, a Prefeitura informou que, desde a madrugada, equipes da Seconser, da CLIN e da NitTrans estão agindo para minimizar os impactos das fortes chuvas que atingiram a cidade.

Os trabalhos de limpeza incluíram a remoção e o corte de galhos, limpeza urbana, desobstrução de vias e apoio à fluidez do trânsito. Apesar do volume expressivo de chuva, nenhuma ocorrência grave foi registrada.

Matérias Relacionadas