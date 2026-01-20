Cesta básica fica mais barata em todas as capitais no segundo semestre de 2025

Seis meses após o início da parceria entre Conab e Dieese para a divulgação do preço das cestas básicas em todas as capitais do Brasil, balanço divulgado pela Conab nesta terça, 20 de janeiro, aponta queda generalizada do custo nas 27 capitais.

As variações negativas oscilam entre -9,08% em Boa Vista (RR) e -1,56% em Belo Horizonte (MG), passando por Brasília (DF), com -7,65%, Florianópolis (SC), -7,67%, e Campo Grande (MS), -2,16%. A parceria foi firmada oficialmente no dia 20 de agosto do ano passado, quando foi divulgada a primeira Análise Mensal da Pesquisa Nacional de Preço da Cesta Básica de Alimentos em todas as capitais do Brasil.

O resultado desses últimos seis meses de 2025 demonstra que a política agrícola do Brasil está no caminho certo, afirma o presidente da Conab, Edegar Pretto. “Estamos comemorando porque essa queda generalizada é fruto dos investimentos que o Governo do Brasil vem fazendo no setor agropecuário brasileiro, aumentando a produção de alimentos para o consumo interno nacional”.

Um exemplo citado por Pretto são os Planos Safra, tanto empresarial quanto o da Agricultura Familiar, que retornou neste governo. “Já são três anos que ambos têm valores recordes, não faltando recursos para o financiamento agrícola, e com juros subsidiados”. De acordo com o presidente da Conab, o efeito é a maior safra agrícola da série histórica, o que possibilitou aumentar a produção de comida para a população, e que se reflete nas prateleiras dos mercados, com alimentos a preços mais acessíveis.

CAPITAIS – Campeã em queda de preço entre as capitais, Boa Vista (RR) teve redução de 9,08% no valor da cesta básica de alimentos, no acumulado dos últimos seis meses do ano passado, com o preço passando de R$ 712,83 em julho, para R$ 652,14 em dezembro – valor R$ 60,69 menor no fim no ano. Logo atrás ficou Manaus (AM), com diminuição de 8,12% no preço, saindo de R$ 674,78 para R$ 620,42, ou seja, custo R$ 54,36 a menos no último mês do ano. Fechando o ranking, Fortaleza (CE) ocupa o terceiro lugar, com queda de 7,90%, com cestas que custavam R$ 738,09 em julho e chegaram a R$ 677 em dezembro – R$ 61,09 mais baratas. Na ponta contrária da tabela, estão Belo Horizonte (MG), Macapá (AP) e Campo Grande (MS) com quedas de 1,56%, 2,10% e 2,16%, respectivamente, no agrupado do período.

REGIÕES – Boa Vista lidera o cenário no Norte, assim como Fortaleza no Nordeste do país. Já no Centro-Oeste, Brasília é a recordista em declínio de preço da cesta, com variação de -7,65% nos últimos seis meses de 2025. No Sul, a capital mais bem colocada é Florianópolis, que teve redução de -7,67% no valor do conjunto de produtos. Por fim, Vitória (ES) é a capital vencedora no Sudeste do país, com redução de -7,05% no preço da cesta básica de alimentos no compilado das pesquisas da última metade do ano passado.

PARCERIA – A coleta de preços de alimentos básicos foi ampliada de 17 para 27 capitais brasileiras, resultado da parceria entre a Conab e o Dieese. A iniciativa reforça a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a Política Nacional de Abastecimento Alimentar. Os primeiros resultados da Análise Mensal da Pesquisa Nacional de Preço da Cesta Básica de Alimentos com todas as capitais começaram a ser divulgados em agosto de 2025.