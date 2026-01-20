Usuários relatam problemas de instabilidade ao acessar o Portal do Meu INSS

Para quem precisa de atendimento com urgência, a orientação é aguardar e tentar o acesso novamente mais tarde, evitando sobrecarregar ainda mais o sistema - Foto: INSS/Divulgação

Nesta terça-feira (20), usuários relataram instabilidade no acesso aos serviços do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A plataforma Meu INSS apresentou indisponibilidade, lentidão e mensagens de erro, tanto no computador quanto no celular, dificultando o uso do sistema.

De acordo com relatos nas redes sociais, ao tentar fazer login com a senha do Gov.br, muitos usuários se depararam com páginas que não carregam ou avisos de erro. Com isso, serviços essenciais ficaram temporariamente inacessíveis, como:

- consulta de extratos;

- verificação do CNIS;

- agendamento de perícias;

- acompanhamento e resultado de benefícios.

Até o momento, o órgão não divulgou um prazo oficial para a normalização da plataforma.

Para quem precisa de atendimento com urgência, a orientação é aguardar e tentar o acesso novamente mais tarde, evitando sobrecarregar ainda mais o sistema. Outra alternativa é entrar em contato com a Central 135, que realiza atendimento telefônico de segunda a sábado.