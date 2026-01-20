Polêmica: Trump publica imagens geradas por IA com bandeira dos EUA fincada na Groenlândia

Na montagem, Trump aparece em uma paisagem ártica ficando aterrando a bandeira dos Estados Unidos, ao lado do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado, Marco Rubio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na montagem, Trump aparece em uma paisagem ártica ficando aterrando a bandeira dos Estados Unidos, ao lado do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado, Marco Rubio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O presidente Donald Trump publicou em suas redes sociais nesta terça-feira (20), imagens geradas por inteligência artificial (IA) em que finca a bandeira americana na Groenlândia. Com um plano de anexar a ilha aos Estados Unidos, as publicações foram feitas na plataforma Truth Social.

Na montagem, Trump aparece em uma paisagem ártica aterrando a bandeira dos Estados Unidos, ao lado do vice-presidente J.D. Vance e do secretário de Estado, Marco Rubio. Próximo ao grupo, uma placa traz a inscrição: “Groenlândia: território dos EUA estabelecido em 2026”.

Já em outra imagem que também foi criada por IA e publicada por Trump, o presidente aparece sentado em sua cadeira no Salão Oval, rodeado por diversos líderes europeus. Ao fundo, nota-se um mapa da América do Norte e da América Latina no qual a Groenlândia, o Canadá e a Venezuela estão coloridos com a bandeira dos Estados Unidos.

As fotos reafirmam a ambição do presidente em não recuar, e devem elevar ainda mais a tensão entre os Estados Unidos e aliados históricos da Europa, que se mobilizaram publicamente em defesa da soberania da Groenlândia.

O território tem cerca de 57 mil habitantes, infraestrutura limitada e depende economicamente de subsídios ligado à Dinamarca, e vem sendo tratado por Trump como estratégico para a segurança nacional norte-americana. Além disso, é rico em minerais e pode ter reservas de petróleo.