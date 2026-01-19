Eduardo Paes confirma publicamente que concorrerá a governador do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou publicamente que já atua em pré-campanha para disputar o governo do Estado do Rio de Janeiro. A declaração foi feita em um vídeo divulgado nas redes sociais e marca a primeira vez em que Paes admite de forma explícita a intenção de concorrer ao cargo.

No vídeo, o prefeito está em uma visita no município de Santo Antônio de Pádua e diz que está buscando apoio político e votos para a eleição estadual, citando, inclusive, o prefeito da cidade, Paulinho da Refrigeração (MDB). Embora já venha adotando um discurso eleitoral há meses, essa foi a fala mais direta sobre a candidatura.

Paes já havia admitido, em outubro, a possibilidade de deixar o comando da prefeitura para disputar o Palácio Guanabara. Caso confirme a decisão, a renúncia deve ocorrer em março. Ele já tentou o governo estadual em 2006 e 2018, quando perdeu o segundo turno para Wilson Witzel.

Mesmo ainda à frente da prefeitura, Paes realizou recentemente visitas a cidades do Norte e do Nordeste Fluminense. Se ele deixar o cargo, a gestão da capital passará ao vice-prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), de 31 anos, que se tornaria o mais jovem prefeito da história da cidade.