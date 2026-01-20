Niterói fica em 1º lugar no ranking estadual de limpeza urbana

Por 10 anos consecutivos, Niterói ocupa o primeiro lugar no estado do Rio no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (ISLU), principal indicador de qualidade e eficiência no setor de limpeza urbana. Na última avaliação, Niterói atingiu a pontuação 0.749. O índice varia de 0.000 a 1.000, sendo os valores na faixa entre 0.700 e 0.799 classificados como índices altos. Logo em seguida, está o município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, com 0.710. O ranqueamento do índice leva em consideração os municípios mais bem pontuados com população acima de 250 mil habitantes.

Nos dados referentes aos municípios mais bem pontuados, foi realizado detalhamento dos aspectos que contribuem para uma melhor aderência à Política Nacional de Resíduos Sólidos e para a eficiência demonstrada pelos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS).

De acordo com os critérios estabelecidos, quatro aspectos são levados em consideração: o engajamento do município, que leva em conta a população atendida pela coleta em relação à população total; a sustentabilidade financeira, que considera a arrecadação específica menos a despesa do serviço em relação à despesa total do município; o material reciclável recuperado em comparação ao total coletado; e o impacto ambiental dos resíduos destinados incorretamente.

A gestão eficiente de resíduos, os investimentos contínuos em maquinário, a qualificação de pessoal e a política de sustentabilidade da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (CLIN) têm contribuído de forma decisiva para esse resultado de destaque.

“A CLIN é a empresa responsável pela coleta de resíduos na cidade e o fato de Niterói estar em primeiro lugar neste ranking há uma década é um grande orgulho, principalmente pelos nossos garis que realmente são quem representam a nossa companhia nas ruas de Niterói. A gestão da empresa está comprometida com uma política de sustentabilidade, excelência nos serviços de limpeza e, ao mesmo tempo, a valorização e qualificação permanente de nossos colaboradores. Por tudo isso, acreditamos que Niterói sem mantém em primeiro lugar”, comentou o presidente da companhia, Acílio Borges.

De acordo com a gerente da equipe de Gestão de Sustentabilidade da Clin, Lélia Lomardo, novos fatores contribuirão para que a CLIN avance ainda mais. Como o fato de, a partir deste ano, a companhia passar a contar com o cadastro das empresas que trabalham com reciclagem em Niterói. Com isto a CLIN terá condições de contabilizar o montante real de coleta seletiva na cidade.

“A CLIN sempre contabilizou o montante de coleta seletiva que a empresa recolhe anualmente. Em 2025, por exemplo, foram 6.567,35 toneladas, um percentual de 5,1%. Agora passaremos a quantificar também o recolhido por outras empresas de Niterói. Esta nova contabilidade permitirá ter o montante de coleta seletiva em toda cidade, o que será um dado muito importante para os gestores para a aplicação de políticas públicas sustentáveis em nosso município”, ressaltou Lélia Lomardo.

Essa foi a 10ª edição do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana desenvolvida pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana e pela PwC, empresa de atuação internacional, que avalia, anualmente, os municípios com base em critérios como impacto ambiental e engajamento da sociedade na destinação do lixo.