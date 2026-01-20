Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3866 | Euro R$ 6,3158
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Mobilização 'Mulheres Vivas' leva coletivos às ruas de São Gonçalo em 30 de janeiro

O Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo foi fundado a partir do projeto Cidade d’ELAs, executado pelo Coletivo ELA – Educação: Liberdade para Aprender

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de janeiro de 2026 - 10:11
Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo realiza o Ato “Mulheres Vivas” para denunciar altos índices de violência
Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo realiza o Ato “Mulheres Vivas” para denunciar altos índices de violência -

No dia 30 de janeiro de 2026, o Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo realiza o Ato “Mulheres Vivas”, uma mobilização pública em defesa da vida, dos direitos e do bem viver das mulheres no município. A concentração acontece às 16h30, em frente ao Prédio do Relógio, no Alcântara, com caminhada até a Maternidade Municipal, reunindo coletivos, movimentos sociais, lideranças feministas e a comunidade em geral.

O Fórum foi fundado a partir do projeto Cidade d’ELAs, executado pelo Coletivo ELA – Educação: Liberdade para Aprender, como desdobramento político e organizativo das Conferências Livres, da Conferência Municipal, da Conferência Estadual e da V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. A iniciativa reafirma o compromisso com a participação social, a democracia e a construção coletiva de políticas públicas voltadas à vida e aos direitos das mulheres.

Constituído como um espaço plural, democrático e representativo, o Fórum reúne entidades, coletivos e lideranças feministas de São Gonçalo, como o Movimento de Mulheres de São Gonçalo, Mulheres da Parada, Mina Crespa, Coletiva Escritoras Vivas, Niyara: espaço de acolhimento e aprendizagem, Fórum de Mulheres Negras, Movimento Negro Unificado, Rede Mulher, Vozes Femininas, além de ativistas independentes, educadoras, trabalhadoras da saúde e defensoras dos direitos humanos. A diversidade de atuação fortalece o Fórum como um espaço de escuta, articulação e ação coletiva.

Este ano, o Fórum intensifica sua mobilização diante de um cenário considerado alarmante. São Gonçalo, um dos maiores municípios do estado do Rio de Janeiro, registra índices elevados de violência contra mulheres e meninas, incluindo feminicídio, violência doméstica, sexual e obstétrica. A realidade evidencia a necessidade de respostas urgentes do poder público, especialmente diante da fragilidade ou ausência de políticas eficazes de acolhimento, prevenção e proteção, que afetam de forma mais intensa mulheres negras, periféricas e em situação de vulnerabilidade social.

Imagem ilustrativa da imagem Mobilização 'Mulheres Vivas' leva coletivos às ruas de São Gonçalo em 30 de janeiro

Como parte da organização do ato, será realizada uma reunião preparatória em formato de Oficina de Pirulitos, voltada à construção coletiva de mensagens e à confecção de estandartes para a manifestação. A oficina acontece no dia 23 de janeiro, às 16h30, no salão de festas do Condomínio Alcântara 2, e é aberta à participação da comunidade.

Serviço

Oficina de Pirulitos e Estandartes

23/01/2026

16h30

 Salão de Festas do Condomínio Alcântara 2

Ato “Mulheres Vivas”

30/01/2026

Concentração às 16h30

Em frente ao Prédio do Relógio – caminhada até a Maternidade Municipal.

Tags:

ato mulheres vivas fórum popular de mulheres são gonçalo

Matérias Relacionadas