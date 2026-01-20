Mobilização 'Mulheres Vivas' leva coletivos às ruas de São Gonçalo em 30 de janeiro

No dia 30 de janeiro de 2026, o Fórum Popular de Mulheres de São Gonçalo realiza o Ato “Mulheres Vivas”, uma mobilização pública em defesa da vida, dos direitos e do bem viver das mulheres no município. A concentração acontece às 16h30, em frente ao Prédio do Relógio, no Alcântara, com caminhada até a Maternidade Municipal, reunindo coletivos, movimentos sociais, lideranças feministas e a comunidade em geral.

O Fórum foi fundado a partir do projeto Cidade d’ELAs, executado pelo Coletivo ELA – Educação: Liberdade para Aprender, como desdobramento político e organizativo das Conferências Livres, da Conferência Municipal, da Conferência Estadual e da V Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres. A iniciativa reafirma o compromisso com a participação social, a democracia e a construção coletiva de políticas públicas voltadas à vida e aos direitos das mulheres.

Constituído como um espaço plural, democrático e representativo, o Fórum reúne entidades, coletivos e lideranças feministas de São Gonçalo, como o Movimento de Mulheres de São Gonçalo, Mulheres da Parada, Mina Crespa, Coletiva Escritoras Vivas, Niyara: espaço de acolhimento e aprendizagem, Fórum de Mulheres Negras, Movimento Negro Unificado, Rede Mulher, Vozes Femininas, além de ativistas independentes, educadoras, trabalhadoras da saúde e defensoras dos direitos humanos. A diversidade de atuação fortalece o Fórum como um espaço de escuta, articulação e ação coletiva.

Este ano, o Fórum intensifica sua mobilização diante de um cenário considerado alarmante. São Gonçalo, um dos maiores municípios do estado do Rio de Janeiro, registra índices elevados de violência contra mulheres e meninas, incluindo feminicídio, violência doméstica, sexual e obstétrica. A realidade evidencia a necessidade de respostas urgentes do poder público, especialmente diante da fragilidade ou ausência de políticas eficazes de acolhimento, prevenção e proteção, que afetam de forma mais intensa mulheres negras, periféricas e em situação de vulnerabilidade social.

Como parte da organização do ato, será realizada uma reunião preparatória em formato de Oficina de Pirulitos, voltada à construção coletiva de mensagens e à confecção de estandartes para a manifestação. A oficina acontece no dia 23 de janeiro, às 16h30, no salão de festas do Condomínio Alcântara 2, e é aberta à participação da comunidade.

Serviço

Oficina de Pirulitos e Estandartes

23/01/2026

16h30

Salão de Festas do Condomínio Alcântara 2

Ato “Mulheres Vivas”

30/01/2026

Concentração às 16h30

Em frente ao Prédio do Relógio – caminhada até a Maternidade Municipal.