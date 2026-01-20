Niterói amplia políticas para mulheres e lança campanha “Carnaval sem assédio”

Autoridades municipais e federais durante o lançamento da edição 2026 do programa Niterói por Elas e da campanha “Carnaval sem assédio”, no Caminho Niemeyer - Foto: Divulgação

Niterói segue marcando posição como uma cidade que preza pelos direitos das mulheres. Nesta segunda-feira (19), foi lançada, no Auditório do Caminho Niemeyer, a edição 2026 do programa Niterói por Elas, iniciativa transversal que integra políticas públicas voltadas à garantia de direitos femininos, e assinado o decreto da campanha “Carnaval sem assédio”, reforçando que o município também está atento às políticas de enfrentamento à violência de gênero durante a folia. Ao lado do prefeito Rodrigo Neves, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, aproveitou a ocasião para divulgar, em primeira mão, a campanha do governo federal para combater a violência de gênero no carnaval, “Se liga ou eu ligo 180”.

Além do prefeito de Niterói e da ministra Márcia Lopes, participaram da cerimônia a vice-prefeita Isabel Swan; a primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves; a secretária da Mulher, Thaiana Ivia; e a titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM), Elisa Borboni, bem como outras autoridades municipais e lideranças femininas. Diante de uma plateia majoritariamente feminina, Rodrigo Neves abriu o evento destacando o caráter inovador do Niterói por Elas.

“Não há nenhuma outra cidade no Brasil que tenha, dentro do seu planejamento estratégico, metas muito bem definidas para cada área da administração, com a prioridade da promoção da igualdade de gênero e da prevenção à violência contra a mulher. E é por isso que tenho certeza de que as mulheres de Niterói se sentem muito representadas nesse novo ciclo da administração municipal”, afirmou o prefeito.

A ministra Márcia Lopes parabenizou Niterói pelas iniciativas municipais em prol das mulheres, com destaque para a campanha “Carnaval sem assédio”.

“Parabéns por essa campanha! Vou levar o material e quero copiá-la, porque Niterói, sem dúvida, é um exemplo para o país. A cidade mostra que enfrentar a violência contra as mulheres não é discurso, é ação. E nós temos total compromisso ético e político com o fim da violência contra a mulher — de todas as violências, desde o xingamento, o empurrão, um tapa, até o feminicídio. E agora vou tomar também a ousadia de lançar a nossa campanha nacional de Carnaval nesta cidade: ‘Se liga ou eu ligo 180’”, disse ela.

A primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves, frisou que todo o governo se mobiliza para construir metas específicas para a promoção da igualdade de gênero.

“O Niterói por Elas surge a partir da certeza de que política pública se faz de forma transversal e com orçamento público. A cidade é uma referência, há muitos anos, em políticas públicas para as mulheres, mas, com o programa, todo o governo se mobiliza para construir metas específicas para a promoção da igualdade de gênero. Assim, vamos avançando, garantindo os direitos das mulheres e uma vida livre de violência”, enfatizou ela.

A secretária da Mulher, Thaiana Ivia, observou que Niterói escolheu respeitar as mulheres e trabalha em conjunto com as forças de segurança e toda a sociedade civil para reafirmar essa posição.

“Niterói é uma cidade que escolheu o lado do cuidado e do respeito. Ações como o programa Niterói por Elas e a campanha ‘Carnaval sem assédio’ não são apenas planos de governo, mas um pacto com o futuro. Nosso recado é claro: em Niterói, a violência de gênero não ficará impune”, garantiu ela.