BBB 26: Pedro desiste do reality após ser acusado de assédio por Jordana

O participante Pedro, de 22 anos, apertou o botão de desistência do BBB 26 na noite deste domingo (18), e decidiu sair da disputa do reality. Momentos antes, ele foi acusado de assédio por Jordana, de 29 anos. A sister afirmou que o então brother a segurou pelo pescoço e tentou beijá-la à força na despensa da casa.

"Ele entrou comigo no confessionário, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar. Aí eu falei: 'você está louco?! O que você está fazendo?!'. Aí ele: 'estou fazendo o que me deu vontade'", disse Jordana a outros participantes.

Em seu relato, Jordana contou que procurava um babyliss. "Ele abriu, me ajudou, aí eu peguei e fui procurar. Eu falei: 'nossa, realmente tem'. Aí comecei a desenrolar [o babyliss] e é bem no canto. Aí ele veio e falou: 'deixa eu te ajudar'. Aí eu já achei meio estranho, mas assim, até então eu pensei: 'ele não bate bem, né? Tudo bem, vou ignorar'. Aí eu peguei e terminei. Aí, no que eu terminei, aqui tem uma parede. Aí ele pegou, me prensou assim na parede, fez assim [segurou no pescoço dela] e fez assim [se inclinou para beijá-la]", disse Jordana.

"Ele não apertou [o pescoço], mas ele segurou, ele segurou. Eu senti a mão dele no meu pescoço, só que ele não apertou forte. Ele segurou e fez assim para me achar. Aí eu fiquei assim: 'você está louco?!'. Eu nem sei que que eu falei. 'Você está louco? Você está? O que você está fazendo?!", completou a sister.

Minutos depois da conversa, Pedro, que foi escolhido para entrar no programa por votação popular, após participar da dinâmica da Casa de Vidro pela região Sul. apertou o botão de desistência e deixou o BBB 26.

Posicionamento do programa

A produção do BBB 26 se posicionou publicamente na noite deste domingo (18) após a saída de Pedro do reality, em um episódio que gerou forte repercussão dentro e fora da casa. O apresentador Tadeu Schmidt surgiu no telão da sala para falar com Jordana e com os demais participantes, reforçando o acolhimento à sister e deixando claro o posicionamento do programa diante da acusação de assédio.

Antes de iniciar o diálogo direto com Jordana, Tadeu informou aos confinados que a participante havia sido atendida pela equipe de produção logo após o ocorrido. Segundo ele, o suporte foi oferecido como forma de acolhimento diante da situação envolvendo o agora ex-brother, que optou por apertar o botão de desistência após a acusação feita pela sister.

Na conversa individual, o apresentador destacou que Jordana teria total liberdade para se manifestar quando, e se, se sentisse confortável. Ele enfatizou que o apoio da produção estaria disponível independentemente da decisão de Jordana de falar publicamente sobre o ocorrido.

"Quero que você saiba que a gente se solidariza com você, se você quiser falar alguma coisa com a nossa equipe a qualquer momento, se falar comigo aqui agora, ou se não quiser falar sobre o assunto. O que for mais confortável para você, a gente está de braços abertos e a disposição para fazer o melhor nesse momento horrível", afirmou.

Em seguida, Tadeu Schmidt lamentou o ocorrido e destacou o impacto da situação dentro do confinamento, ressaltando a gravidade do episódio. "A gente sente muito que isso tenha acontecido com uma mulher dentro do BBB", declarou o apresentador.

Na sequência, o comunicado se estendeu aos demais brothers. Tadeu fez questão de esclarecer que a decisão tomada pela produção não foi influenciada pela desistência de Pedro, deixando explícito que haveria consequências independentemente da atitude dele. "Todos vocês podem ter certeza que, se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa. Atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB, mas em qualquer. E as pessoas precisam entender isso. Esse tipo de atitude é inaceitável".