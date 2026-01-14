Rock The Mountain divulga line-up completo da edição 2026; Saiba mais

Os ingressos já estão à venda, com opções para cada um dos períodos do evento - Foto: Divulgação/Redes Sociais

O festival Rock The Mountain, um dos maiores eventos de música do Brasil, divulgou nesta quarta-feira (14) o line-up completo da edição de 2026, que acontecerá no Parque de Itaipava, em Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, na serra fluminense.

Entre os nomes anunciados, podemos observar grandes artistas da música nacional e internacional que prometem agitar o público durante os dois finais de semana do evento. Além de atrações já confirmadas ano passado, como Ivete Sangalo, a cantora britânica Jorja Smith e o projeto Dominguinho (com João Gomes, Jota.pê e Mestrinho), a organização incluiu novos nomes de destaque no line-up.

No total, o festival contará com apresentações de artistas como Jorge Ben Jor, Paulinho da Viola, Gaby Amarantos, Marcelo D2, Kevin O Chris, Carol Biazin, L7nnon, Djonga, Gretchen e Melody, entre outros.

O Rock The Mountain será realizado em seis dias, divididos em dois fins de semana: nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro, e nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2026. Os ingressos já estão à venda, com opções para cada um dos períodos do evento. Os preços variam conforme o dia e o tipo de acesso, e podem ser adquiridos pela plataforma oficial de vendas.