Clube dos Pioneiros, em Niterói, é palco de homenagens a 'Maurinho' (vídeos)

O Grupo 'Sempre Tem Racha' prestou grandes homenagens a 'Maurinho' no Clube dos Pioneiros - Foto: Enzo Britto

O Clube Pioneiros, em Santa Rosa, Niterói, viveu uma manhã de muitas emoções, no último sábado (19). Seria mais um encontro de fim de semana entre amigos do Grupo 'Sempre Tem Racha', que costumam se reunir para a 'pelada', seguida do samba, na área de esportes e de lazer da agremiação.

O último encontro, no entanto, foi organizado para prestar uma grande e justa homenagem ao um dos integrantes mais queridos do grupo: O técnico em Informática Mauro Aleixo Bittencourt, o 'Maurinho', de 57 anos, tradicional e conhecido morador do bairro, que morreu no mês de outubro de 2025, de causas naturais.

No dia 15 janeiro, 'Maurinho' faria aniversário e sempre comemorava com os amigos nos encontros do Clube dos Pioneiros. Para manter a tradição, os integrantes do grupo decidiram fazer um torneio, onde todos os troféus e medalhas tiveram o nome completo dele gravado, como uma homenagem póstuma ao técnico em informática e seu legado.

'Maurinho' gostava de ver a integração e a alegria entre seus amigos | Foto: Divulgação/Acervo da família Bittencourt

"O Maurinho tinha amigos em todos os lugares, mas aqui em Santa Rosa, o nosso núcleo é muito maior. Somos uma grande família e me sinto orgulhosa em ver essa mobilização coletiva em prol do 'Maurinho' e do legado que ele deixou", afirmou, emocionada, a irmã do técnico em Informática, Andréia Aleixo Bittencourt.

Quatro equipes disputaram o torneio na área de esportes e lazer do Clube dos Pioneiros | Foto: Enzo Britto

Leandro Teixeira Barreto, o 'Pato Rouco', de 54 anos, amigo de infância de 'Maurinho', relembrou algumas histórias envolvendo ele e os amigos em Santa Rosa, onde Mauro, também incondicional amante do samba, foi fundador da Bloco de Enredo 'Ferimento Leve', que embalou os desfiles na Rua da Conceição, nos primeiros anos de revitalização do Carnaval, a partir de 2006.

"Não foi a toa que convivemos mais 50 anos juntos em Santa Rosa e Vital brasil. Nos divertíamos muitos entre, entre o futebol, samba, pagodes, bares, boates e também nas principais rodas de amigos que frequentamos muitos no Clube dos Pioneiros, debaixo da nossa amada Amendoeira", relembrou.

Parabéns, 'Maurinho!' Os céus ganharam um autêntico representante da alegria, do samba, e do futebol, além de um bom e leal amigo! Fique na paz de Deus!

