Vasco disputa com Boca Juniors a contratação de Marino Hinestroza

O Vasco tenta atravessar o Boca Juniors na negociação pela contratação de Marino Hinestroza, atacante de 23 anos do Atlético Nacional. O jogador é monitorado pelo clube carioca desde a temporada passada, mas o time argentino já tem conversas avançadas pelo colombiano.

O Vasco apresentou uma proposta em torno de US$ 5 milhões (cerca de R$ 26,8 milhões) e ofereceu ao Atlético Nacional a manutenção de aproximadamente 20% dos direitos econômicos, além de metas que podem elevar o valor final do negócio. Os números foram bem recebidos pelo clube colombiano.

O Boca Juniors, porém, também ofereceu cerca de US$ 5 milhões, com a inclusão de 20% de participação em uma futura venda. O clube argentino segue forte na disputa, e o estafe de Hinestroza avalia que o acordo com o Boca continua em pé.

A definição sobre o futuro do atacante deve ocorrer nos próximos dias. A informação sobre a investida do Vasco foi divulgada inicialmente por Marcelo Nasarala, da rádio argentina Splendid AM 990.

A diretoria vascaína busca a contratação de um ponta nesta janela de transferências para reforçar o elenco. Atualmente, o setor conta com Rayan, Andrés Gómez e Nuno Moreira. O clube chegou a tentar a negociação de David com o Vitória, mas o acordo não foi concluído.