Casal é 'interrompido' pela polícia durante momento íntimo na praia do Arpoador
O casal só parou com intervenção da Polícia Militar
Um vídeo que circula nas redes sociais flagrou um casal foi tendo relações sexuais na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro, na noite do último domingo (18). As imagens mostram que a praia estava lotada, e que tinha um homem deitado no colo de uma mulher, com o rosto coberto por uma toalha verde.
Depois de alguns segundos, a mulher estica o corpo pra trás, dsndo sinais do que estava realmente acontecendo. A pessoa que fazia o vídeo chega a exclamar sobre a cena: "Olha só o que está acontecendo ali. Gente, olha essa praia! Lotada”. disse.
Depois de algum tempo no ato, o vídeo mostra a polícia se aproximando: "Olha, olha! Olha esse momento. Olha o policial chegando”, diz a pessoa que faz o vídeo. Com a abordagem, o homem se senta, e conversa com a equipe de policiais, que fazem uma advertência ao casal. Não há informações sobre se o caso teve algum prosseguimento ou se o casal foi levado à delegacia.
No Brasil, ter relações sexuais em lugares públicos, como o exemplo deste caso é considerado "ato obsceno", segundo o Art. 233 do Código Penal, podendo resultar em detenção de um mês até um ano, ou multa, por conta de ferir a moral e ao pudor público. Os envolvidos nesse caso podem ser registrados em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e então, levados ao Juizado Especial.