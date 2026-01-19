Marinha do Brasil faz buscas por embarcação desaparecida em Maricá

Segundo a Marinha, o último ponto registrado da embarcação foi na região de Ponta Negra, na sexta-feira - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Segundo a Marinha, o último ponto registrado da embarcação foi na região de Ponta Negra, na sexta-feira - Foto: Divulgação/Redes Sociais

A Marinha do Brasil realiza buscas por uma embarcação que partiu de Niterói no dia 3 de janeiro, com seis tripulantes a bordo. O retorno está previsto para a próxima quarta-feira (21), porém a embarcação não emitiu mais nenhuma posição e comunicação.

Segundo a Marinha, o último ponto registrado da embarcação foi na região de Ponta Negra, na sexta-feira. Ao não receber novas atualizações, a força naval emitiu avisos de segurança para embarcações que navegavam nas proximidades, solicitando apoio nas buscas, mas até o momento não houve nenhum retorno.

No sábado, foi iniciada oficialmente uma Operação de Busca e Salvamento. Diante da falta de resultados, a Marinha acionou o Salvaero Curitiba, que deslocou uma aeronave especializada para reforçar os trabalhos de localização.

A Marinha informou ainda que será instaurado um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação, com o objetivo de apurar as causas do desaparecimento, as circunstâncias envolvidas e possíveis responsabilidades.

O mestre da embarcação é Nilton de Jesus Silva, de 66 anos. De acordo com sua filha, Tatiana de Jesus, ele possui mais de quatro décadas de experiência na pesca em mar aberto. Além de Nilton, estavam a bordo Raimundo Nonato Costa dos Santos Filho, de 45 anos; Sirlenildo da Silva, de 39; Raimundo Nonato do Nascimento, de 65; Juarez Serejo da Silva, de 33; e um sexto tripulante identificado apenas como Raimundo.

Qualquer informação que possa auxiliar nas buscas deve ser repassada através dos telefones 185 (emergências marítimas e fluviais), (21) 2104-6119 e (21) 97515-7895 (Comando do 1º Distrito Naval, para outros assuntos, inclusive denúncias).