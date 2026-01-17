Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Porto da Pedra realiza primeiro ensaio de rua rumo ao Carnaval 2026 neste domingo

O ensaio marca o reencontro da escola com sua comunidade e com o público gonçalense

17 de janeiro de 2026 - 18:06
Ritmistas, passistas, baianas, segmentos e a bateria prometem transformar o centro da cidade em um grande palco de celebração do samba
O Porto da Pedra dá o pontapé inicial na preparação para o Carnaval 2026 com seu primeiro ensaio de rua, que acontece neste domingo, em São Gonçalo. A concentração está marcada para a partir das 19h30, na Rua Dr. Feliciano Sodré, nº 100, em frente à antiga Prefeitura. 

O ensaio marca o reencontro da escola com sua comunidade e com o público gonçalense, levando para as ruas o clima de festa, samba no pé e o início da construção do desfile que a vermelha e branca apresentará na Marquês de Sapucaí. Ritmistas, passistas, baianas, segmentos e a bateria prometem transformar o centro da cidade em um grande palco de celebração do samba.

Aberto ao público, o ensaio de rua promete reunir a comunidade de São Gonçalo para sentir o clima de carnaval, com muito samba no pé e a energia do Tigre tomando as ruas.

