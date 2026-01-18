União Europeia faz reunião de emergência após ameaças de Trump

Embaixadores europeus realizarão uma reunião de emergência neste domingo (18/1), após o presidente americano Donald Trump ameaçar impor tarifas a aliados que se opõem à proposta de anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos.

O presidente americano anunciou no sábado (17/1) que planeja aumentar os impostos de importação sobre produtos de Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia.

Uma tarifa de 10% seria aplicada a partir de 1º de fevereiro e poderia subir para 25% posteriormente, segundo Trump. Atualmente, a Groenlândia é um território autônomo que faz parte do reino da Dinamarca.

Leia também:

Polícia captura “Alvin”, apontado como articulador do 'CV' em plano de retomada de comunidades em Niterói

Porto da Pedra realiza primeiro ensaio de rua rumo ao Carnaval 2026 neste domingo

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que a ameaça de Trump é "completamente equivocada". Já o presidente da França, Emmanuel Macron, disse neste sábado, 17, que "ameaças tarifárias são inaceitáveis", em resposta à decisão do presidente dos Estados Unidos de impor tarifas a oito países europeus, entre eles a França, caso essas nações não apoiem sua pretensão de anexar a Groenlândia. Macron acrescentou que os europeus vão responder de maneira coordenada.

"A França está comprometida com a soberania e a independência das nações, na Europa e em qualquer outro lugar", disse Macron em postagem na rede social X.