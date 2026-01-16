Andrea Andrade recria look de Deborah Secco como Bruna Surfistinha em ensaio à beira-mar

O ensaio dialoga diretamente com o enredo que a Porto da Pedra levará para a Marquês de Sapucaí, que aborda a trajetória e a humanidade das profissionais do sexo - Foto: Divulgação/ Porto da Pedra

O ensaio dialoga diretamente com o enredo que a Porto da Pedra levará para a Marquês de Sapucaí, que aborda a trajetória e a humanidade das profissionais do sexo - Foto: Divulgação/ Porto da Pedra

Andrea Andrade, de 39 anos, rainha de bateria do Unidos do Porto da Pedra, protagonizou um ensaio fotográfico inspirado na estética de Bruna Surfistinha, personagem interpretada por Deborah Secco no cinema. Fotografada à beira-mar, com prancha personalizada e visual marcante, a sambista apostou em uma releitura sensual e elegante que chamou atenção nas redes sociais.

Conhecida como Rainha das Supercoxas, Andrea surge em imagens que evidenciam sua excelente forma física e uma produção cuidadosa, que vai além da estética. O ensaio dialoga diretamente com o enredo que a Porto da Pedra levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval 2026, “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, que aborda a trajetória e a humanidade das profissionais do sexo.

“O ensaio tem tudo a ver com a história que a escola vai contar na avenida. Fala de liberdade, de escolhas e de mulheres que sempre estiveram à frente do próprio destino”, afirma Andrea.

Assinado pelo carnavalesco Mauro Quintaes, o enredo encerra uma trilogia iniciada na década de 1990, quando o artista desenvolveu desfiles que abordaram universos marginalizados. Em 2026, a Porto da Pedra reforça o carnaval como espaço de arte, reflexão social e protagonismo feminino.