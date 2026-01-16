Sesc Verão 2026: 8ª edição começa nesta sexta-feira (16) com programação musical, atividades e competições esportivas

A programação ainda inclui competições e oficinas esportivas com a participação de atletas de variadas modalidades - Foto: Divulgação/Sesc Verão RJ

A 8ª edição do Sesc Verão 2026, inicia nesta sexta-feira (16) levando ao público uma programação gratuita que passará por 25 cidades do estado do Rio de Janeiro.

O evento é realizado com o Sesc RJ em parceria com as prefeituras e dos sindicatos varejistas, contará com recreação, esportes e shows em mais de 50 espaços públicos e de parceiros, entre praias, parques, shopping centers, além de unidades do Sesc.

Na programação musical o Sesc Verão contará com artistas renomados da música brasileira, como Dudu Nobre, Vitor Kley, Marvvila, Buchecha, Negra Li, as bandas Swing & Simpatia, Pique Novo e Tchakabum, e o bloco de carnaval Fogo e Paixão que se apresentarão nos palcos espalhados pelas cidades.

A programação ainda inclui competições e oficinas esportivas com a participação de atletas de variadas modalidades, e atividades temáticas como jogos e brincadeiras, ações de promoção da saúde, iniciativas de assistência social e atividades de preservação ambiental.

Região Metropolitana: Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu.

Norte Fluminense: Campos dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra, São Francisco do Itabapoana, Conceição de Macabu e Quissamã.

Costa do Sol: Cabo Frio, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu.

Região Serrana: Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.

Centro-Sul Fluminense: Barra Mansa, Três Rios e Valença.

Costa Verde: Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty.

Para mais informações basta acessar o site: https://www.sescverao.com.br.