Sesc Verão 2026: 8ª edição começa nesta sexta-feira (16) com programação musical, atividades e competições esportivas
O evento é realizado com o Sesc RJ em parceria com as prefeituras e dos sindicatos varejistas
A 8ª edição do Sesc Verão 2026, inicia nesta sexta-feira (16) levando ao público uma programação gratuita que passará por 25 cidades do estado do Rio de Janeiro.
O evento é realizado com o Sesc RJ em parceria com as prefeituras e dos sindicatos varejistas, contará com recreação, esportes e shows em mais de 50 espaços públicos e de parceiros, entre praias, parques, shopping centers, além de unidades do Sesc.
Na programação musical o Sesc Verão contará com artistas renomados da música brasileira, como Dudu Nobre, Vitor Kley, Marvvila, Buchecha, Negra Li, as bandas Swing & Simpatia, Pique Novo e Tchakabum, e o bloco de carnaval Fogo e Paixão que se apresentarão nos palcos espalhados pelas cidades.
A programação ainda inclui competições e oficinas esportivas com a participação de atletas de variadas modalidades, e atividades temáticas como jogos e brincadeiras, ações de promoção da saúde, iniciativas de assistência social e atividades de preservação ambiental.
Região Metropolitana: Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Duque de Caxias, São João de Meriti e Nova Iguaçu.
Norte Fluminense: Campos dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra, São Francisco do Itabapoana, Conceição de Macabu e Quissamã.
Costa do Sol: Cabo Frio, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu.
Região Serrana: Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.
Centro-Sul Fluminense: Barra Mansa, Três Rios e Valença.
Costa Verde: Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty.
Para mais informações basta acessar o site: https://www.sescverao.com.br.