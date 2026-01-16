Evangelismo e oração mobilizam buscas por jovem desaparecido em Niterói

Pedro mora no bairro Pendotiba e foi visto pela última vez por volta das 13h30, na Avenida Sete de Setembro, no bairro de Icaraí - Foto: Divulgação

Familiares e amigos de Pedro Henrique Haddad Ricas, de 29 anos, promovem neste sábado (17), às 15h, uma ação de evangelismo, oração e distribuição de panfletos em busca de informações que levem ao paradeiro do jovem, desaparecido desde 26 de dezembro de 2025, em Niterói, completando, então, 21 dias fora de casa.

Pedro esta há 21 dias fora de casa | Foto: Divulgação

Pedro mora no bairro Pendotiba e foi visto pela última vez por volta das 13h30, na Avenida Sete de Setembro, no bairro de Icaraí. Segundo a família, no momento do desaparecimento ele usava camisa e bermuda bege. Ainda de acordo com os familiares, Pedro sofre de esquizofrenia, o que aumenta a preocupação sobre seu estado de saúde e segurança.

A mobilização deste sábado terá início no pátio do Hipermercado Mundial, no bairro Santa Rosa, onde os amigos e familiares se concentrarão para orações e para a divulgação do caso à população.

A investigação está em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Agentes realizam diligências para localizá-lo.

Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Pedro Henrique Haddad Ricas pode entrar em contato com o pai do jovem, Adilson Ricas, pelo telefone (21) 99685-8600.