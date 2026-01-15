Saiba quais países tiveram visto de imigração para os EUA suspenso

Os Estados Unidos suspenderão, a partir do dia 21 de janeiro, a emissão de visto de imigrante para cidadãos de 75 países – entre eles, o Brasil. A medida foi anunciada em comunicado emitido na quarta-feira (14) pelo Departamento de Estado dos EUA. Vistos de turismo continuarão sendo emitidos.

Além do Brasil, integram a lista países como Rússia, Irã, Iraque, Colômbia, Uruguai, Cuba, Haiti, Iêmen. Diversos países do continente africano e asiático também foram incluídos.

Já a Argentina, país cujo presidente Javier Milei compartilha de posicionamentos ideológicos similares ao de Trump, não foi incluída na lista.

De acordo com o comunicado, a medida decorre de uma “revisão completa” que vem sendo feitas nas políticas, regulamentos e diretrizes estadunidenses “para garantir que imigrantes desses países de alto risco não utilizem benefícios de programas de assistência social nos Estados Unidos ou se tornem um encargo público”.

A nota lembra que o presidente Donald Trump “tem deixado claro que imigrantes devem ser financeiramente autossuficientes e não representar um fardo financeiro para os americanos”.

Veja quais são os países que terão a emissão de visto de imigrantes suspensa:

Afeganistão

Albânia

Antígua e Barbuda

Argélia

Armênia

Azerbaijão

Bahamas

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belize

Bósnia

Brasil

Butão

Cabo Verde

Camarões

Camboja

Cazaquistão

Colômbia

Costa do Marfim

Cuba

Dominica

Egito

Eritreia

Etiópia

Fiji

Gâmbia

Gana

Geórgia

Granada

Guatemala

Guiné

Haiti

Iêmen

Irã

Iraque

Jamaica

Jordânia

Kosovo

Kuwait

Laos

Líbano

Libéria

Líbia

Macedônia do Norte

Marrocos

Mianmar

Moldávia

Mongólia

Montenegro

Nepal

Nicarágua

Nigéria

Paquistão

Quirguistão

República Democrática do Congo

República do Congo

Ruanda

Rússia

Santa Lúcia

São Cristóvão e Névis

São Vicente e Granadinas

Senegal

Serra Leoa

Síria

Somália

Sudão

Sudão do Sul

Tailândia

Tanzânia

Togo

Tunísia

Uganda

Uruguai

Uzbequistão