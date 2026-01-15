Saiba quais países tiveram visto de imigração para os EUA suspenso
Embaixada estadunidense divulgou lista completa dos 75 países
Os Estados Unidos suspenderão, a partir do dia 21 de janeiro, a emissão de visto de imigrante para cidadãos de 75 países – entre eles, o Brasil. A medida foi anunciada em comunicado emitido na quarta-feira (14) pelo Departamento de Estado dos EUA. Vistos de turismo continuarão sendo emitidos.
Além do Brasil, integram a lista países como Rússia, Irã, Iraque, Colômbia, Uruguai, Cuba, Haiti, Iêmen. Diversos países do continente africano e asiático também foram incluídos.
Já a Argentina, país cujo presidente Javier Milei compartilha de posicionamentos ideológicos similares ao de Trump, não foi incluída na lista.
De acordo com o comunicado, a medida decorre de uma “revisão completa” que vem sendo feitas nas políticas, regulamentos e diretrizes estadunidenses “para garantir que imigrantes desses países de alto risco não utilizem benefícios de programas de assistência social nos Estados Unidos ou se tornem um encargo público”.
A nota lembra que o presidente Donald Trump “tem deixado claro que imigrantes devem ser financeiramente autossuficientes e não representar um fardo financeiro para os americanos”.
Veja quais são os países que terão a emissão de visto de imigrantes suspensa:
Afeganistão
Albânia
Antígua e Barbuda
Argélia
Armênia
Azerbaijão
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belize
Bósnia
Brasil
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Cazaquistão
Colômbia
Costa do Marfim
Cuba
Dominica
Egito
Eritreia
Etiópia
Fiji
Gâmbia
Gana
Geórgia
Granada
Guatemala
Guiné
Haiti
Iêmen
Irã
Iraque
Jamaica
Jordânia
Kosovo
Kuwait
Laos
Líbano
Libéria
Líbia
Macedônia do Norte
Marrocos
Mianmar
Moldávia
Mongólia
Montenegro
Nepal
Nicarágua
Nigéria
Paquistão
Quirguistão
República Democrática do Congo
República do Congo
Ruanda
Rússia
Santa Lúcia
São Cristóvão e Névis
São Vicente e Granadinas
Senegal
Serra Leoa
Síria
Somália
Sudão
Sudão do Sul
Tailândia
Tanzânia
Togo
Tunísia
Uganda
Uruguai
Uzbequistão