Vasco estreia no Carioca 2026 em São Januário, encarando o Maricá

Vasco inicia o estadual contra o Maricá, dentro de São Januário - Foto: Dikran Sahagian/Vasco

O Vasco começa sua caminhada no Campeonato Carioca 2026 contra o Maricá, em São Januário, às 21h30 (horário de Brasília). O Cruz-maltino tenta quebrar um longo de jejum sem conquistar o estadual. A última vez foi em 2016. Após o vice da Copa do Brasil de 2025, o clube já deve ter força máxima em seu primeiro jogo para buscar conquistas na temporada.

Diniz deve escalar o Vasco com: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma (Piton); Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.

Em seu segundo ano seguido na elite, o Maricá conta com investimento da prefeitura da cidade para tentar alcançar a fase final do Carioca. O clube tem uma das melhores estruturas dos times de menor expressão e quer se estabelecer como uma das forças fora dos grandes no Rio.

O técnico Reinaldo deve usar a seguinte escalação: Dida, Almir, Sandro Silva, Victor Pereira (Forster), Rafael Carioca, Wellington, Matheus Lira, Caio Vitor, Denilson, Alex e Matheus Alessandro

A arbitragem é de Bruno Motta Corrêa. Os auxiliares são Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Marcelo Araújo Ossimo. O VAR fica sob controle de Philipp Georg Bennet.