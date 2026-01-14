Tarifas da Naturgy terão redução em fevereiro; Entenda

A concessionária de gás Naturgy informa que as tarifas de gás natural serão reajustadas a partir de 1º de fevereiro. A redução é decorrente da diminuição no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras.

A redução para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg) será em média de -4,44% para os segmentos residencial (7m³/mês); -4,61% para o comercial (400 m³/mês); -12,50% para postos de GNV e de -11,63% para as indústrias (3Mm³/mês). Para os clientes que moram no interior do Estado (Ceg Rio), a redução será de -4,45% para residências (7m³/mês), -5,21% para o comércio (400 m³/mês), -9,84% para postos de GNV e -10,19% para indústrias (3Mm³/mês).

A redução vai beneficiar cerca de 1 milhão de clientes nos mercados residencial, comercial, industrial e GNV. Hoje, o Rio de Janeiro é líder em GNV no país, com aproximadamente 1,7 milhão de veículos leves convertidos e mais de 700 postos instalados.