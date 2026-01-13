Incêndio atinge casa em área de mata em Santa Rosa, Niterói

O fogo foi rapidamente combatido pelas equipes do quartel, que atuaram para conter o avanço das chamas e evitar maiores danos - Foto: Divulgação

Um incêndio em uma residência na Travessa Lions Club, no bairro Santa Rosa, em Niterói, mobilizou equipes do Quartel de Charitas no início da tarde desta terça-feira (13) . As chamas começaram por volta das 12h e foram controladas pouco mais de uma hora depois, sem registro de vítimas.

O fogo foi rapidamente combatido pelas equipes do quartel, que atuaram para conter o avanço das chamas e evitar maiores danos. Às 13h13, o incêndio já estava totalmente controlado.





De acordo com as informações apuradas, não houve registro de vítimas. As causas do incêndio não foram informadas até o momento.