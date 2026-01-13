Incêndio atinge casa em área de mata em Santa Rosa, Niterói
Fogo começou ao meio-dia na Travessa Lions Club e foi controlado pouco mais de uma hora depois, sem registro de vítimas
Um incêndio em uma residência na Travessa Lions Club, no bairro Santa Rosa, em Niterói, mobilizou equipes do Quartel de Charitas no início da tarde desta terça-feira (13) . As chamas começaram por volta das 12h e foram controladas pouco mais de uma hora depois, sem registro de vítimas.
O fogo foi rapidamente combatido pelas equipes do quartel, que atuaram para conter o avanço das chamas e evitar maiores danos. Às 13h13, o incêndio já estava totalmente controlado.
De acordo com as informações apuradas, não houve registro de vítimas. As causas do incêndio não foram informadas até o momento.