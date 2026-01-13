'Rio 40 graus': Previsão do tempo alerta para sensação térmica elevada e calor extremo em Niterói, SG e Rio

Niterói teve um dos dias mais quentes da estação e do ano - Foto: Layla Mussi

Niterói teve um dos dias mais quentes da estação e do ano - Foto: Layla Mussi

A cidade do Rio de Janeiro foi a capital mais quente do Brasil pelo segundo dia consecutivo na última segunda-feira (12), de acordo com o Instituto de Meteorologia (Inmet). Entre os 10 lugares com maior temperatura no país, 9 são no estado, sendo a maioria na Região Metropolitana.

Confira a lista dos locais mais quentes do país na segunda-feira:

- Seropédica (RJ): 41,0°C

- Rio de Janeiro - Vila Militar (RJ): 40,8°C

- Niterói (RJ): 40,5°C

- Rio de Janeiro - Marambaia (RJ): 40,0°C

- Duque de Caxias - Xerém (RJ): 38,8°C

- Rio de Janeiro - Galeão - (RJ): 38,6°C

- Rio de Janeiro - Santa Cruz (RJ): 38,6°C

- Rio de Janeiro - Jacarepaguá (RJ): 38,4°C

- Picos (PI): 38,1°C

- Silva Jardim (RJ): 37,1°C

A cidade do Rio teve o dia mais quente do verão e do ano de 2026, registrando 40,8°C. Além da capital, Niterói e Seropédica também tiveram o dia mais quente da estação e do ano.

Na manhã desta terça-feira (13), um termômetro localizado no bairro de Charitas, no município de Niterói, marcava 40°C, mantendo assim as altas temperaturas já registradas no dia anterior.

Alerta e recomendação para a população

Alguns municípios, como o Rio de Janeiro, seguem no terceiro nível do Protocolo de Calor. Esse estágio é identificado quando as temperaturas variam entre 36°C e 40°C, com previsão de persistência ou aumento por, pelo menos, três dias seguidos.

O 'Calor 3' é o estágio que precede os dois níveis considerados mais críticos. O índice serve como aviso para que moradores e turistas intensifiquem os cuidados com a saúde.

Em entrevista a O SÃO GONÇALO, a nutricionista Brenna Deserto reforçou a importância da hidratação através de dicas de alimentos e bebidas que contribuem para que o corpo humano receba grande quantidade de água, redobrando assim os cuidados com a saúde.

"Em relação à alimentação, é imprescindível incluir, principalmente, comidas mais leves, de fácil digestão, e até mesmo investir em refeições menores, com alimentos fracionados, evitando que a pessoa coma tudo de uma só vez, o que facilita a digestão e evita a sobrecarga nesse calor. Temos como alguns exemplos as saladas mais leves, que são comidas com alto teor de água, como pepinos e legumes de um modo geral. A escolha pelas frutas também é primordial na alimentação principalmente nessa época do ano, em especial as que sejam ricas em água, porque isso ajuda naturalmente na hidratação do corpo. Alguns exemplos são: abacaxi, melancia, melão e laranja", explicou a nutricionista.

"Também é fundamental não esperar sentir sede para beber água. O ideal é ir fracionando essa água ao longo do dia, de 1h em 1h beber de 300ml à 400ml, chegando acima dos 2 litros de água por dia. E além da água, também é de grande valia consumir água de coco e sucos das frutas citadas anteriormente, porque esses líquidos também ajudam a repor os eletrólitos [essenciais para diversas funções vitais], que são muito importantes para que não haja a desidratação", completou Brenna Deserto.

Pontos de hidratação são instalados em diferentes regiões do Estado

As altas temperaturas nos últimos dias motivaram a instalação de pontos de hidratação gratuitos em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. A ação acontece no Centro do Rio, Zonas Norte e Oeste, além de São Gonçalo e cidades da Baixada Fluminense, com o objetivo de amenizar os efeitos do calor excessivo sobre a população.

A iniciativa é realizada pela Cedae e ocorre das 9h às 16h, em locais de grande circulação, como estações de trem, parques públicos e áreas próximas a terminais de transporte. No total, milhares de litros de água potável e gelada estão sendo distribuídos gratuitamente.

Além dos copos fornecidos no local, a população também pode abastecer garrafas próprias e recipientes para animais. A medida busca atender principalmente trabalhadores em deslocamento, pessoas em situação de rua e moradores expostos às temperaturas elevadas.

Previsão do tempo

Segundo o Climatempo, nesta terça-feira (13) o sistema de alta pressão se afasta do continente e as nuvens de chuva podem se desenvolver com mais facilidade. Por isso, apesar do sol, há previsão de pancadas de chuva isoladas, típicas de verão, que podem ser fortes e acompanhadas por raios.

NITERÓI

- Terça-feira (13): Máxima de 32°C e mínima de 24°C. Dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui.

- Quarta-feira (14): Máxima de 31°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Quinta-feira (15): Máxima de 31°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.

- Sexta-feira (16): Máxima de 31°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Sábado (17): Máxima de 31°C e mínima de 25°C. Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.

- Domingo (!8): Máxima de 32°C mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

SÃO GONÇALO

- Terça-feira (13): Máxima de 34°C e mínima de 25°C. Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não há previsão de chuva.

- Quarta-feira (14): Máxima de 32°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva.

- Quinta-feira (15): Máxima de 33°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Sexta-feira (16): Máxima de 32°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Sábado (17): Máxima de 33°C e mínima de 25°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. =

- Domingo (!8): Máxima de 33°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

RIO DE JANEIRO

- Terça-feira (13): Máxima de 38°C e mínima de 22°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Quarta-feira (14): Máxima de 37°C e mínima de 22°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Quinta-feira (15): Máxima de 36°C e mínima de 22°C. Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Sexta-feira (16): Máxima de 33°C e mínima de 23°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

- Sábado (17): Máxima de 33°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

- Domingo (8): Máxima de 32°C e mínima de 24°C. Sol com muitas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva para.