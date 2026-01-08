Saúde de São Gonçalo mantém atendimentos de urgência no feriado do padroeiro

O dia do padroeiro da cidade, São Gonçalo do Amarante, é comemorado neste próximo sábado, dia 10. E os gonçalenses devem ficar atentos ao funcionamento das unidades de saúde. Os serviços indispensáveis serão mantidos. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, não vão abrir. Elas funcionam até esta sexta-feira (9). Como é um sábado, as demais repartições públicas municipais estarão fechadas, como de costume.

Todas as unidades de urgência e emergência estarão funcionando 24h. São elas: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, e a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira (Rua Maria Rita, 883, Patronato) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52) também funcionam 24h durante todo o período. Todas as outras unidades de saúde da atenção primária à saúde, saúde coletiva e especializada estarão fechadas.