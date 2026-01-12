Big Brother Brasil 26 estreia nesta segunda (12) e promete trazer novidades para o público
Edição terá dinâmica inédita; saiba mais
O "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, estreia nesta segunda-feira (12) e promete trazer grandes novidades para o público. Com uma disputa ainda mais acirrada, o elenco contará com a presença de veteranos, ex-participantes que já marcaram a história do programa, além dos pipocas, anônimos escolhidos por votação popular em casas de vidro espalhadas pelas regiões Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste.
Em cada uma dessas regiões, um homem e uma mulher foram selecionados neste domingo (11) para integrar o reality. A edição também terá a presença dos camarotes, formados por pessoas já conhecidas do público e da mídia. Durante os intervalos da novela "Coração Acelerado", o público conhecerá dois integrantes do grupo formado pelos camarotes.
Os demais participantes só serão revelados na estreia oficial do programa, logo após a novela "Três Graças", que seguirá sob o comando de Tadeu Schmidt. Com uma decoração totalmente renovada e inspirada em sonhos e desejos humanos, como riqueza, fama, amor, aventura e vitória. Cada ambiente traz um desses temas de forma representativa.
O "BBB 26" contará ainda com uma nova dinâmica, nunca vista antes. O "Laboratório BBB", onde o público terá a oportunidade de substituir qualquer participante da casa. A temporada trará um laboratório, no qual um grupo de pessoas ficará confinado em um espaço sem benefícios e enfrentará desafios para conquistar o público, que poderá substituir participantes da casa principal. Segundo Tadeu, essa edição será inesquecível e com bastante interatividade do público que gosta de dar uma espiadinha.