Isabel Veloso, influenciadora de 19 anos, morre em decorrência do câncer

A influenciadora Isabel Veloso, de 19 anos, morreu neste sábado (10) após complicações em decorrência de um câncer. Ela estava internada desde novembro no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba.

Isabel tinha sido diagnosticada com Linfoma de Hodgkin em 2021 e, desde então, passou a compartilhar sua vida nas redes sociais.

Ela passou por um transplante de medula em outubro de 2025, e, nas últimas semanas, estava intubada na UTI. Isabel deixa o marido, Lucas Borbas, e um filho de 11 meses, Arthur.

O pai de Isabel declarou negligência por parte dos médicos: “Houve uma negligência muito grande por parte da hematologia, nós queremos uma resposta. A Isabel tinha vida, lutou bravamente. O que eu mais ouvi foi: não tem jeito".

A influenciadora foi intubada pela primeira vez após uma crise de falta de ar na noite do dia 26 de novembro. Na ocasião, seu marido Lucas informou que ela estava com excesso de magnésio no sangue, não conseguia respirar e não estava saturando.

Isabel chegou a respirar por conta própria, mas a intubação foi necessária novamente em 4 de dezembro, quando desenvolveu uma pneumonia.

Natural do Paraná, Isabel descobriu que tinha um linfoma de Hodgkin aos 15 anos. Simpática e muito articulada, ela também fazia um trabalho de conscientização sobre a doença, e passou por quimioterapias, e um primeiro trasplante de medula óssea.

Em 2021 soube que o câncer era incurável e decidiu interromper o tratamento para realizar alguns sonhos: se casar e ser mãe.

Em agosto de 2024, Isabel anunciou sua gravidez. A jovem decidiu retomar o tratamento oncológico aos cinco meses de gestação, após descobrir que o linfoma havia voltado a crescer. Grávida de 28 semanas, Isabel revelou que a doença havia se espalhado para os pulmões.

Em maio de 2025, ela usou as redes para anunciar que o câncer estava em remissão. Ela teve alta do hospital no começo de novembro, mas no final do mesmo mês precisou ser internada novamente.

Em seu último post no Instagram, do dia 15 de novembro, Isabel posou em seu sofá sorridente e de cabeça raspada - ela tinha "se despedido do cabelinho" no mês anterior. "Em casa me recuperando", escreveu, esperançosa.