Lula liga para Wagner Moura e o parabeniza pelo prêmio de melhor ator no Globo de Ouro

No telefonema, Lula afirma que ele é o “orgulho” do Brasil - Foto: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou, através de uma ligação, o ator Wagner Moura, ganhador do Globo de Ouro na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama. A cerimônia que consagrou a vitória do ator ocorreu neste domingo (11). O brasileiro concorria com a obra 'O Agente Secreto', dirigida por Kleber Mendonça Filho.

No telefonema, Lula afirma que ele é o “orgulho” do Brasil, e Wagner, por sua vez, elogia o presidente pelo incentivo ao cinema e à cultura brasileira.

“Eu me lembro que você fazia umas sessões de cinema, mostrando que gosta de cultura, presidente. Isso é uma diferença muito grande para qualquer país que quer se desenvolver”, disse o ator.

Diante do elogio, o presidente afirma que é preciso a criação de núcleos de cultura em cada município brasileiro e instrumentos de fiscalização para a sociedade fiscalizar a execução dos recursos destinados ao setor.

“A gente vai conseguir colocar a cultura como uma coisa perene neste país. Ela ensina as pessoas, torna as pessoas mais cultas, mais politizadas e gera milhões de empregos”, completou Lula.

Em seguida, ao final do telefonema, Wagner Moura afirmou que o Brasil tem vocação para se tornar cada vez maior no setor e se emocionou com a ligação recebida.

“Você não sabe a alegria que é falar com você e ouvir falar assim de cultura. É lindo, emociona e faz a gente ter certeza de que a gente está indo para o lugar certo, para o caminho certo”, completou o ator.