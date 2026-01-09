Cantor de chuveiro? Enquete revela a música popular que não pode faltar no cotidiano da galera em 2026

Uma das perguntas foi direta e cheia de significado: qual samba ou música popular não pode faltar na sua vida? - Foto: Divulgação/Reprodução/AloaloBahia

A música acompanha o brasileiro em todos os momentos: no ônibus lotado, no trabalho, no chuveiro de casa ou no rádio ligado desde cedo. Mais do que passatempo, cantar é abrigo emocional, memória afetiva, alegria e até resistência. Com esse espírito, O SÃO GONÇALO foi às ruas de Niterói para ouvir histórias e canções que embalam o cotidiano da galera, pois como diz o ditado, “quem canta seus males espanta”.

Uma das perguntas foi direta e cheia de significado: qual samba ou música popular não pode faltar na sua vida?

A consultora de vendas Thayna Cabral respondeu: “O Caderno”, de Toquinho, uma música que remete à sua infância e carrega lembranças afetivas. Já Henrique Lopes escolheu Xande de Pilares, destacando o trecho marcante de “Tá Escrito”: “Erga sua cabeça e vai na fé, mande essa tristeza embora”. Para ele, a música é incentivo e força para seguir em frente.

O promotor de vendas Reginaldo Almeida citou “Papel de Pão”, de Jorge Aragão, definindo a canção como “sensacional”. Mariana, por sua vez, mostrou que a música popular vai além do samba e escolheu “Só os Loucos Sabem”, do Charlie Brown Jr., reforçando a diversidade musical presente no cotidiano brasileiro.

A conversa seguiu em tom leve com a pergunta: “Você é cantor de chuveiro?” Dos quatro entrevistados, apenas Henrique respondeu que não. Thayna, Reginaldo e Mariana confessaram que soltam a voz sem medo, ainda que “só lá mesmo”.

Por fim, o olhar se voltou para o presente e o futuro com a pergunta: qual música não pode faltar em 2026?

Thayna escolheu Roberto Carlos, com a clássica “Detalhes”. Reginaldo permaneceu fiel a Jorge Aragão e citou “Mutirão de Amor”. Mariana optou por Natiruts, com “Quero Ser Feliz Também”. Henrique reafirmou sua escolha de vida e ficou novamente com Xande de Pilares, reforçando que “Tá Escrito” segue como sua canção essencial.

Entre estilos, gerações e histórias diferentes, uma certeza se destaca: independente do gosto musical ou da classe social, a música está na vida de todos. Todo mundo já viveu, ou ainda vive, um embalo musical. E você, qual é a trilha sonora da sua vida?