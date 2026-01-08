Férias com arte em São Gonçalo: exposição na Casa das Artes convida público a revisitar memórias do cotidiano

As pinturas retratam tanto localidades reconhecíveis quanto cenários reinventados do Rio de Janeiro e de outras regiões - Foto: Divulgação/Renan Otto

A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo convida os gonçalenses a mergulharem na arte neste período de férias, de forma gratuita, com a exposição “Memórias: Sob o Olhar do Cotidiano”, do artista Douglas Costa Dossantos (Dossant), em cartaz na Casa das Artes até 31 de janeiro.

Reunindo 25 obras produzidas entre 2023 e 2024, a mostra propõe uma experiência visual envolvente, marcada pela mistura de técnicas e pela subversão estética. Dossant transita entre linguagens abstratas, impressionistas e expressionistas, utilizando tinta a óleo e acrílica para criar imagens que oscilam entre o real e o imaginado.

As pinturas retratam tanto localidades reconhecíveis quanto cenários reinventados do Rio de Janeiro e de outras regiões, estabelecendo conexões entre memória pessoal, narrativa coletiva e crítica social. Ao longo do percurso, o público é convidado a revisitar paisagens e sensações do cotidiano sob novas percepções, em um verdadeiro trajeto sensorial.

A curadoria é assinada por Leonardo da Silva Amorim, Rafael Teixeira Ribeiro, Rômulo Matos e pelo próprio artista. As obras apresentam formatos variados: 30×40, 40×40, 50×50, 60×60 e 50×70 (cinco peças de cada dimensão), compondo um conjunto que investiga afetos, lembranças e a construção visual da memória.

Aberta ao público, a exposição é uma oportunidade para moradores e visitantes de São Gonçalo aproveitarem o período de férias para conhecer, refletir e se conectar com a arte produzida a partir do olhar sensível sobre o cotidiano.

Visitação: Terça a sexta, de 10h às 18h e sábado de 10h às 16h