Niterói se prepara para o retorno dos ensaios técnicos na Amaral Peixoto

O samba está de volta às ruas do Centro de Niterói! Neste domingo (11), acontece o retorno dos ensaios técnicos das escolas de samba Unidos do Viradouro e Acadêmicos de Niterói. A concentração está marcada para às 18h, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, dando continuação ao aquecimento oficial para o Carnaval 2026.

As apresentações, que animam moradores e visitantes, costumam atrair grande público interessado em acompanhar de perto a preparação das agremiações. A organização do evento ficará por conta da Neltur (Niterói Empresa de Lazer e Turismo), que instalará grades e banheiros químicos em toda a avenida para receber o público e os componentes.

O ensaio está programado das 18h às 23h. Outras datas já confirmadas na programação de ensaios na Amaral Peixoto são os dias 18 e 25 de janeiro, e 1º de fevereiro, sempre nos mesmos horários.

Os eventos funcionam como um termômetro para a temporada, ajudando as escolas a ajustarem os últimos detalhes para o grande dia na Sapucaí.

Detalhes dos Ensaios:

Local: Avenida Amaral Peixoto, Centro de Niterói.

Horário: Geralmente a partir das 18h, com término previsto para às 23h.

Datas: Janeiro (11, 18, 25) e 1º de fevereiro (2026).