Mulher morre após ser atropelada por caminhão próximo à passarela na BR-101; Vídeo
O corpo da vítima, de aproximadamente 25 anos, foi encaminhado para o IML do município
Um trágico acidente registrado por motoristas e transeuntes deixou uma vítima fatal nas Niterói-Manilha (BR-101), durante a madrugada desta sexta-feira (09). Uma mulher de aproximadamente 25 anos morreu após ser atropelada por um caminhão nas proximidades da passarela do bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma equipe foi acionada às 3h para o local, enquanto o Corpo de Bombeiros informou que os agentes foram acionados às 3h02, constatando o óbito da vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de São Gonçalo por volta das 4h54.
Ainda não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do atropelamento, que estão sendo investigadas. Até o momento, também não há informações sobre a identidade da vítima.
Segundo a Arteris Fluminense, concessionária que administra a via, uma pista precisou ser interditada devido ao acidente, mas foi liberada às 5h55.