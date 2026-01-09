Mulher morre após ser atropelada por caminhão próximo à passarela na BR-101; Vídeo

A vítima foi atropelada nas proximidades da passarela do bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um trágico acidente registrado por motoristas e transeuntes deixou uma vítima fatal nas Niterói-Manilha (BR-101), durante a madrugada desta sexta-feira (09). Uma mulher de aproximadamente 25 anos morreu após ser atropelada por um caminhão nas proximidades da passarela do bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que uma equipe foi acionada às 3h para o local, enquanto o Corpo de Bombeiros informou que os agentes foram acionados às 3h02, constatando o óbito da vítima. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de São Gonçalo por volta das 4h54.





A vítima foi atropelada nas proximidades da passarela do bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo Reprodução/ Redes Sociais

Ainda não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do atropelamento, que estão sendo investigadas. Até o momento, também não há informações sobre a identidade da vítima.

Segundo a Arteris Fluminense, concessionária que administra a via, uma pista precisou ser interditada devido ao acidente, mas foi liberada às 5h55.