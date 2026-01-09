Em 1974, o jornalista foi o único repórter a entrevistar Pelé na despedida do jogador dos gramados - Foto: Reprodução

Em 1974, o jornalista foi o único repórter a entrevistar Pelé na despedida do jogador dos gramados - Foto: Reprodução

Morreu na noite dessa quinta-feira (8), aos 81 anos, o jornalista e radialista Iata Anderson. Ele passou mais de uma semana internado no Hospital Badim, na Tijuca, Zona Norte do Rio, e não resistiu a complicações de saúde.

Anderson teve uma carreira de destaque no jornalismo esportivo, começando na Super Rádio Tupi, em 1970, e também passando pelas rádios Globo e Tamoio, além da TV Manchete.

Jornalista e radialista Iata Anderson morre aos 81 anos no Rio | Foto: Reprodução

Leia também:

CNU 2: resultado preliminar de avaliação de títulos é divulgado



Confira o que abre e fecha no feriado de São Gonçalo, neste sábado (10)

Em 1974, o jornalista foi o único repórter a entrevistar Pelé na despedida do jogador dos gramados, no Maracanã, ocasião em que ganhou o apelido de “Amigo do Rei”.

O corpo de Iata Anderson será cremado na tarde desta sexta (9), no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, localizado na Zona Portuária do Rio.