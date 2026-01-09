Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Jornalista e radialista Iata Anderson morre aos 81 anos no Rio

O jornalista construiu uma trajetória marcante no jornalismo esportivo; Corpo será cremado no Cemitério Memorial do Carmo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de janeiro de 2026 - 10:27
Morreu na noite dessa quinta-feira (8), aos 81 anos, o jornalista e radialista Iata Anderson. Ele passou mais de uma semana internado no Hospital Badim, na Tijuca, Zona Norte do Rio, e não resistiu a complicações de saúde.

Anderson teve uma carreira de destaque no jornalismo esportivo, começando na Super Rádio Tupi, em 1970, e também passando pelas rádios Globo e Tamoio, além da TV Manchete.

Em 1974, o jornalista foi o único repórter a entrevistar Pelé na despedida do jogador dos gramados, no Maracanã, ocasião em que ganhou o apelido de “Amigo do Rei”.

O corpo de Iata Anderson será cremado na tarde desta sexta (9), no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, localizado na Zona Portuária do Rio.

