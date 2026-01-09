Confira o que abre e fecha no feriado de São Gonçalo, neste sábado (10)

Em SG, a data em homenagem ao santo é celebrada com missa e eventos na Igreja Matriz - Foto: Layla Mussi

Em SG, a data em homenagem ao santo é celebrada com missa e eventos na Igreja Matriz - Foto: Layla Mussi

A cidade de São Gonçalo celebra, na próxima sexta-feira (10), o dia do padroeiro que também dá nome à cidade: São Gonçalo de Amarante.

Considerado Patrimônio Público Cultural e Religioso, o feriado foi instituído em 1 de julho de 2010, pela Câmara Municipal, após aprovação em plenário e publicação em Diário Oficial, do Projeto de Lei nº 212/09, de autoria do então vereador José Antônio Machado.

Confira o que abre e fecha na cidade durante o feriado:

Saúde de São Gonçalo

Neste sábado (10), os serviços indispensáveis serão mantidos. As clínicas municipais Gonçalense do Mutondo e Dr. Zerbini, no Arsenal, não vão abrir. Elas funcionam até esta sexta-feira (09). Como é um sábado, as demais repartições públicas municipais estarão fechadas, como de costume.

Todas as unidades de urgência e emergência estarão funcionando 24h. São elas: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, e a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Francisco dos Santos Siqueira (Rua Maria Rita, 883, Patronato) e o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, em Vila Três (Rua Augusto Franco, 52) também funcionam 24h durante todo o período. Todas as outras unidades de saúde da atenção primária à saúde, saúde coletiva e especializada estarão fechadas.

Shoppings

- Partage Shopping

. Lojas e Quiosques: 10h às 22h

. Alimentação e Lazer: 10h às 22h

. Bares e restaurantes do Jardim: 11h às 23h

. Cinema: De acordo com a programação

. Academia: 08h às 18h

. SINE: Fechado

.TRE: Fechado

. Detran: Fechado

. Secretarias: Fechado

- São Gonçalo Shopping

. Lojas e quiosques: Funcionamento opcional: das 11h às 15h / Funcionamento obrigatório: das 15h às 21h

. Alimentação e lazer: das 11h às 21h

; Cinema: conforme programação

. Academia: das 9h às 14h

- Pátio Alcântara

. Lojas: das 9h às 18h

. Praça de alimentação: das 10h às 18h

Supermercado

- Assaí

Todas as unidades do Assaí em São Gonçalo funcionarão em horário normal, das 7h às 22h, no feriado do Dia de São Gonçalo de Amarante, celebrado em 10 de janeiro. Confira o horário de funcionamento de cada unidade no site: www.assai.com.br.

Enel

Neste sábado (10), feriado de São Gonçalo de Amarante, as lojas físicas da Enel Distribuição Rio no município não funcionarão. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Os serviços da empresa estarão disponíveis pelos canais digitais, que funcionam 24 horas por dia: site da empresa www.enel.com.br, aplicativo Enel Rio (disponível para iOS e Android), WhatsApp Elena (21 99601-9608) e a Central de Relacionamento (0800 28 00 120).

Águas do Rio

Devido ao feriado em São Gonçalo, na sexta-feira (09), as lojas físicas da Águas do Rio do Centro e Alcântara funcionarão de 8h a 16h. No sábado (10), as lojas não abrirão.

Os endereços das lojas estão disponíveis no site da concessionária: aguasdorio.com.br/contato. Os canais digitais de atendimento funcionam 24 horas, assim como as equipes operacionais em campo. A empresa atende pelo WhatsApp e telefone 0800 195 0 195, além da agência virtual disponível no site.