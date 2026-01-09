CNU 2: resultado preliminar de avaliação de títulos é divulgado

Foi divulgado nesta quinta-feira (8) o resultado preliminar da Avaliação de Títulos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2).

A etapa analisa a formação acadêmica e classifica os candidatos conforme os critérios previstos no edital do processo seletivo.

Os candidatos que que quiserem entrar com recurso para revisão das notas devem apresentá-lo no período de 9 a 12 de janeiro. O processo deve ser na área do candidato, com Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha no portal único de serviços digitais do governo federal, o gov.br. Em seguida, o candidato deve acessar o menu "interposição de recursos".

A divulgação da nota preliminar da prova discursiva e a disponibilização do espelho de correção estão previstas para 23 de janeiro, com prazo para apresentação de recurso entre os dias 26 e 27 do mesmo mês. A classificação final deverá ser publicada em 20 de fevereiro.

O CPNU 2, chamado de Enem dos Concursos, oferta 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal. São 3.144 para nível superior e 508 para nível intermediário.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), 2.480 vagas são de preenchimento imediato e 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados​.