Dia de São Gonçalo: relembre curiosidades do santo protetor dos violeiros

O dia 10 de janeiro é dedicado a São Gonçalo de Amarante, padroeiro do município que leva o seu nome e figura central de devoções populares em várias regiões do Brasil e de Portugal.

Embora a história completa do santo seja cercada de mistérios e curiosidades, sabe-se que Gonçalo nasceu no século XIII, em Tagilde, Portugal, em uma família nobre e desde muito jovem dedicou-se à vida religiosa, estudando para se tornar sacerdote.

Gonçalo era conhecido por sua alegria e amor pela música, especialmente por rodas de viola, uma característica que o levou a ser considerado protetor dos violeiros. Ele tocava a guitarra portuguesa para espalhar a palavra de Deus entre as comunidades, aproximando fé e cultura.

Após sua ordenação, tornou-se pároco em São Pio de Vizela, mas decidiu partir em peregrinação rumo à Terra Santa, numa jornada que durou cerca de 14 anos. Durante sua ausência, experiências de traição e falsas acusações feitas por um parente afastaram-no de sua paróquia quando retornou a Portugal.

Sem apoio para retomar seu lugar, Gonçalo seguiu em peregrinação até a região do Rio Tâmega, hoje conhecida como Amarante, onde iniciou a construção de uma capela e de uma ponte que facilitou a travessia dos moradores e ajudou a reduzir as enchentes locais. Por isso, ele também é invocado como protetor contra enchentes e tempestades.

Existem muitos relatos de milagres que rondam as histórias de São Gonçalo. Um deles está justamente relacionamento à sua morte. Há quem diga que foi revelado a ele o dia de sua morte, fato esse que teria permitido que São Gonçalo se preparasse para isso, por meio do recebimento dos Sacramentos.

Não se sabe ao certo a real data do seu falecimento, mas acredita-se que foi entre os anos de 1259 a 1262, na região de Amarante, onde ele fez a diferença na vida de muitas pessoas, e deixou seu nome marcado na história.

Uma devoção popular e tradições singulares

Entre as curiosidades da vida do santo está sua forma singular de lidar com a prostituição local na época: Gonçalo teria organizado atividades como dança com a viola para ocupar o tempo das mulheres, incentivando-as a afastar-se dessa prática.

Ao longo dos anos, São Gonçalo ganhou outras associações populares, sendo também considerado casamenteiro. Em algumas tradições acredita-se que tocar o túmulo do santo garante casamento em até um ano.

Em Portugal, especialmente em Amarante, a festa em honra a São Gonçalo acontece tradicionalmente no dia 10 de janeiro, com celebrações que remontam ao século XV. A tradição é reforçada no Brasil, onde comunidades católicas e grupos devotos realizam missas, procissões e outras atividades religiosas em homenagem ao santo. Neste sábado (10), a Igreja Matriz de São Gonçalo terá uma programação especial pela data, confira na matéria completa clicando aqui.