Primeiro Hospital Inteligente do SUS será lançado em 2029 com investimento de R$1,9 bilhão

O primeiro hospital público inteligente do Sistema Único de Saúde (SUS) será construído em São Paulo, por meio de um investimento de R$ 1,7 bilhão do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o banco do Brics, com previsão de conclusão da obra de três à quatro anos.

O anúncio da novidade foi feito nesta quarta (7), em uma cerimônia com presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da saúde Alexandre Padilha, e da presidenta do NBD, Dilma Roussef.

A unidade vai ter um atendimento para pacientes da rede pública com apoio de inteligência artificial, além de outras tecnologias emergentes e medicina de alta precisão. O hospital também vai fazer parte da rede de serviços inteligentes que terá 14 unidades de terapia intensiva (UTI) automatizadas, que vão funcionar de maneira interligada com outros estados.

A modernização de hospitais do SUS também é parte do projeto, que segundo o Ministério da Saúde, será referência nacional como modelo de assistência de saúde totalmente digital. O novo hospital terá uma parceria com a Universidade de São Paulo (USP), com um setor de emergência com 250 leitos e capacidade de atender 200 mil pacientes por ano. A UTI terá 350 leitos ligados à UTIs inteligentes, além de 25 salas para cirurgia.

“Há um grande esforço de modernização tecnológico do SUS para ofertar para a população brasileira de graça o mesmo que os principais hospitais de excelência privados do país. Hoje estamos em outra fronteira. Esse contrato vai trazer um salto além, que é trazer para o Brasil aquilo que nem os maiores hospitais privados brasileiros oferecem ainda”, afirmou o ministro da Saúde.



Os hospitais do SUS da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), do novo hospital Oncológico da Baixada Fluminense, do novo hospital do Grupo Hospital Conceição, no Rio Grande do Sul, do Instituto do Cérebro, no Rio de Janeiro, de hospitais federais do Rio incluindo os da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), serão modernizados, com um investimento de R$ 1,2 bilhão.

“Nesses últimos anos, o SUS recuperou a sua imagem no Brasil e no mundo. No menor espaço de tempo, teremos 14 hospitais espalhados pelo país com ambulâncias, UTIs e médicos preparados para receber os pacientes de forma integrada e salvando vidas. A reestruturação e modernização ampliarão o acesso de toda população ao que há de mais moderno em tecnologia na saúde”, disse o presidente Lula sobre o projeto.

Ele também ressalta a importância da acessibilidade à saúde, "(...) precisamos garantir que o povo mais humilde seja visto. É para eles que governamos e temos que melhorar a saúde. Todos precisam ter o mesmo acesso à mais alta tecnologia, ao melhor atendimento”, disse.



Essa infraestrutura conta com tecnologias digitais para agilizar processos e melhorar os resultados para os pacientes, podendo reduzir em mais de cinco vezes o tempo de espera por atendimento especializado em casos de urgência e emergência, segundo o Ministério.

Dilma completa dizendo que o prazo para o pagamento do empréstimo vai até 2056, e que China e Índia são parceiras no projeto. “Esse contrato vai muito além do investimento em estrutura hospitalar. Ele faz parte do compromisso do banco em promover o desenvolvimento, que significa hoje o acesso à tecnologia”, afirmou Dilma.