Dia de São Gonçalo: Confira a programação para celebração do santo padroeiro da cidade

Os gonçalenses já se preparam para a grande festa municipal que é celebrada no dia 10 de janeiro: o Dia de São Gonçalo de Amarante, padroeiro da cidade. Esta é a data na qual os munícipes e fiéis do santo se reúnem para agradecer e pedir bençãos ao santo que tem a fama de violeiro e casamenteiro, e que acumula uma legião de fiéis pelo país e pelo mundo.

A Igreja Matriz de São Gonçalo também já se prepara para celebrar o seu padroeiro. Desde o primeiro dia do ano, até sexta-feira (09), a comunidade vivencia o novenário do santo, e recebe os padres que já passaram pela Matriz como párocos, vigários ou seminaristas. A novena prepara o povo para, no final de semana, dias 10 e 11 de janeiro, realizar os festejos, com procissão, Missa solene e apresentações musicais.

A celebração deste ano apresenta São Gonçalo como 'Peregrino de Esperança', fruto do Ano Jubilar encerrado na última terça-feira (06), em Roma, conforme explica o pároco, Pe Douglas: “Estamos realizando essa caminhada contemplando São Gonçalo como esse fiel que realmente fez uma grande peregrinação por mais de dez anos na Terra Santa, em Roma e em Portugal. E não somos peregrinos apenas porque visitamos um local ou outro, mas sim porque estamos todos nesta terra caminhando rumo à pátria definitiva, que é o Céu".

A programação do dia do padroeiro, no sábado (10), vai começar com a procissão que sairá da própria Matriz de São Gonçalo, às 17h. A Santa Missa será celebrada às 18h e, em seguida, o ministério AdoraSamba animará os festejos no pátio. No domingo (11), a continuação da festa terá início às 18h, com Santa Missa, e a Banda Zero Hora será a atração da noite. Durante as duas noites, barracas de alimentação estarão disponíveis no pátio. Todo o povo gonçalense é convidado a prestigiar e a celebrar a festa com a comunidade.

O encerramento da festividade será com um almoço no dia 18 de janeiro, em mais um momento de confraternização paroquial, com show de prêmios. O cardápio será carne assada com arroz, feijão, salpicão, salada e farofa. Os convites ainda estão à venda no valor de R$25,00.