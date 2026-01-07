Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3927 | Euro R$ 6,3035
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Companhia de Limpeza de Niterói recolhe mais de três toneladas de recicláveis no Réveillon

Recipientes específicos foram utilizados pela primeira vez na passagem de ano

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de janeiro de 2026 - 19:27
Esta foi a primeira vez que a Clin disponibilizou estes equipamentos durante o Réveillon em Niterói
Esta foi a primeira vez que a Clin disponibilizou estes equipamentos durante o Réveillon em Niterói -

A Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) disponibilizou para a festa de Réveillon recipientes específicos destinados à coleta seletiva, que recolheram 3,25 toneladas de recicláveis durante a passagem de ano. Deste total, foram coletados 60% de vidros e 40% de outros materiais recicláveis. Esta foi a primeira vez que a Clin disponibilizou estes equipamentos durante o Réveillon em Niterói.

De acordo com a equipe de sustentabilidade da Clin, 18 recipientes destinados à coleta seletiva foram colocados na Praia de Icaraí, da manhã do dia 31 de dezembro até o dia 1º de janeiro. Deste total, 9 eram os cicleas, equipamentos laranjas específicos para o descarte de vidro, e os outros nove eram azuis, destinados aos demais recicláveis.

“A iniciativa da Clin de colocar contêineres específicos para o descarte de coleta seletiva foi muito importante. O retorno foi bom e acreditamos que pode se tornar um hábito, com a população participando cada vez mais. A empresa tem como objetivo estimular a conscientização de todos sobre o descarte responsável dos resíduos”, destacou o presidente da Clin, Acílio Borges.

Leia também: 

Após dificuldade de deixar a Venezuela, Savarino se reapresenta ao Botafogo

Belo e Viviane Araújo chegam juntos em van para gravar externa de 'Três Graças'

Após a festa de Réveillon, a empresa realizou uma grande operação de limpeza nas praias e vias públicas da cidade, recolhendo cerca de 55 toneladas de resíduos. A previsão inicial era de concluir os serviços às 11h do dia primeiro. No entanto, às 9h, as praias estavam completamente limpas em Niterói.

Os garis iniciaram os trabalhos às 5h30 e somente na Praia de Icaraí, onde ocorreram os shows promovidos pela Prefeitura de Niterói, foram retiradas aproximadamente 30 toneladas de resíduos.

O volume total de resíduos recolhidos neste Réveillon foi menor em comparação a anos anteriores. O dado indica um resultado positivo das campanhas de conscientização realizadas ao longo de 2025 e reflete uma postura mais sustentável por parte da população.

Para dar suporte à operação, as equipes da Clin utilizaram 88 equipamentos, entre caminhões basculantes, pás mecânicas, retroescavadeiras, caminhão-pipa com água de reuso e varredeiras, além de 280 contêineres. Ao todo, 721 funcionários participaram da ação, sendo 400 profissionais em Icaraí e outros 320 distribuídos pelos demais pontos da cidade.

Matérias Relacionadas