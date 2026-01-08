Maricá promove primeira Feira de Adoção de Cães e Gatos de 2026 neste sábado (10)

Para adotar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e ser maior de 18 anos - Foto: Divulgação/Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, promove neste sábado (10), das 9h às 13h, a primeira feira de adoção de cães e gatos de 2026, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A iniciativa tem como objetivo proporcionar um novo lar para animais resgatados das ruas ou disponibilizados por cidadãos, e acontece em parceria com protetores do município e voluntários que atuam no resgate e acolhimento dos animais até o momento da adoção.

Antes de serem disponibilizados para adoção, os animais passam por avaliação e recebem vermifugação. Os animais adultos já são entregues castrados, e a secretaria também garante a castração gratuita dos filhotes adotados a partir dos seis meses de idade.

Para adotar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e ser maior de 18 anos.

Serviço:

Campanha de adoção de cães e gatos

Data: 10/01

Horário: das 9h às 13h

Local: Praça Orlando de Barros Pimentel - Centro